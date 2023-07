Seleção Feminina: Brasil faz sua estreia nesta segunda (24/07) contra o Panamá; assista ao vivo

A Seleção Brasileira Feminina de Futebol faz sua estreia na Copa do Mundo hoje (24). O jogo iniciou às 8h (horário de Brasília). A partida é válida pelo Grupo F e acontece no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália.

A seleção brasileira busca um título inédito da Copa do Mundo e inicia despedida de Marta. A camisa 10 anunciou que esta será sua última Copa do Mundo e iniciou a partida de estreia no banco. Ela está recuperada de uma lesão grave no joelho que a tirou de boa parte das temporadas de 2022 e 2023, mas já fez 14 jogos pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos, este ano.

O jogo

Como já era esperando, o Brasil fez valer o seu favoritismo desde o primeiro minuto do jogo. Execendo uma marcação de pressão com linhas altas, manteve grande posse de bola e garatia a rápida recuperação quando a posse ficava com o time panamenho. A estratégia fez com que as brasileiras tivesse grande volume ofensivo e pouco trabalho na defesa.

A primeira boa chance foi com Bia Zaneratto. Ela saiu na área para tabelar com Ary Borges e bateu com força de perna esquerda. A bola passsou raspando o ângulo aos 7. Depois, aos 16, foi a vez de Debinho bater falta com perigo e também raspar a trave da goleira Yenith Bailey, do Panamá. Mas o gol veio logo em seguida, em rápido contra-ataque.

Primeiro gol

Tamires encontrou Debinha na ponta esquerda, que olhou para a área e cruzou na medida para Ary Borges, livre de marcação na pequena área. A atacante fez um cabeceio de manual, para baixo, tirando a goleira: 1 a 0 para o Brasil, aos 18.

O time canarinho não diminuiu o ritmo durante a primeira etapa e seguiu pressionando o Panamá. Aos 35, Luana bateu bem na entrada da área e viu a goleira Bailey fazer uma defesaça, mas, logo depois, aos 37, Ary Borges foi certeira novamente. Mais uma vez em jogada iniciada pela esquerda, com Tamires, que cruzou da linha de fundo e Ary finalizou, Bailey espalmou e, na sobra, a camisa 17 fez o seu segundo gol no jogo: Brasil 2 a 0 aos 37.

A etapa inicial terminou com o placar de 2 a 0 para o Brasil.

Confira a escalação da Seleção Brasileira Feminina

Lelê;

Antônia

Lauren

Rafaelle (capitã)

Tamires;

Luana

Ary Borges

Adriana;

Kerolin

Debinha

Bia Zaneratto.

Brasil x Panamá

Local: Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália

Data e horário: 24 de julho de 2023, às 8h (de Brasília)

Transmissão: Globo (com sinal aberto no ge e no Globoplay), sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e Fifa+ (streaming).