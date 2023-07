Jogadora espanhola Putellas mostra corpo em biquíni fio-dental e arranca elogios nas redes sociais

A camisa 11 da Espanha, Alexia Putellas, mostrou que é um sucesso dentro e fora do campo. A jogadora publicou em seu Instagram fotos de biquíni, exibindo um corpaço definido que agitou a rede social.

A meia-atacante do Barcelona mostrou toda sua beleza ao posar com um biquíni fio-dental vermelho em uma praia de Ibiza. Putellas aparece exalando confiança e sensualidade na paisagem do local.

Além de ser apaixonada por futebol, a craque está sempre apostando em cliques na natureza, sua outra paixão que encanta os seguidores.

Em uma publicação mais recente, Putellas aparece em um iate ao lado de amigos. Dessa vez, a jogadora botou o bumbum pra jogo e exaltou sua feminilidade. Nos comentários choveu elogios à espanhola e muitas mensagens positivas sobre empoderamento feminino.

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)