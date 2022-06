Conheça a suíça Alisha Lehmann, namorada do jogador Douglas Luiz que visitou favela no Rio

A jogadora do time feminino do Aston Villa, Alisha Lehmann, de 23 anos, esteve no Rio de Janeiro, na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, com o namorado, o jogador Douglas Luiz, ex-jogador do Vasco e que também atua pelo Aston Villa, masculino. O atleta é carioca e foi criado na comunidade e costuma visitar os familiares.

A jovem suíça ficou à vontade ao lado do jogador brasileiro em vídeo feito em um bar, que fica próximo a um campo de futebol dentro da comunidade. Alisha Lehmann começou a carreira na suíça, defendendo a equipe do Young Boys, onde atuou as temporadas 2015, 2016, 2017 e 2018. Depois atuou pelo West Ham, da Inglaterra em 2018 e 2019. Já em 2020 se transferiu para o Everton e nesta temporada defende o Aston Villa, onde conheceu o atleta brasileiro Douglas Luiz.

Alisha Lehmann também defende a Seleção da Suíça desde 2015, jogou a Eurocopa Sub-19 e esteve na equipe principal nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2023.