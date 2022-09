Volante Douglas Luiz critica Milton Neves por postagem sobre jogadora do Aston Villa

O volante Douglas Luiz rebateu e criticou Milton Neves pelo comentarista ter postado um vídeo da atacante do Aston Villa e namorada do jogador, Alisha Lehman. O atleta, que é ex-Vasco, reclamou da objetificação feita pelo jornalista no Twitter.

“Você já velho, anos no futebol e posta um vídeo que não respeita o futebol feminino e nem a própria jogadora que ainda por cima é minha namorada. Não aprendeu o que é respeito. É sacanagem!”, escreveu o jogador Douglas Luiz em resposta ao jornalista.

Douglas Luiz também é atleta do Aston Villa. O volante e a atacante estão juntos desde o final do ano passado e oficializaram o relacionamento este ano.

Milton Neves postou um vídeo em que Lehmann está comemorando um gol e imita Cristiano Ronaldo, mostrando o número da sua camisa, que é sete, para as câmeras.

post milton neves Divulgação / Twitter Divulgação / Twitter

O vídeo começava com uma legenda que dizia: “sem voltar o vídeo. Qual número estava na camisa dela?". Na legenda da postagem, o comentarista escreveu: “assista e opine". Depois da repercussão negativa, o jornalista apagou a postagem.