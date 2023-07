Quem é Pia Sundhage? Técnica sueca comanda a Seleção Feminina na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira fez uma ótima estreia na Copa do Mundo Feminina 2023, com uma goleada de 4 a 0 contra o Panamá. O time, que mostrou um excelente desempenho em campo, foi treinado por Pia Sundhage, um dos nomes femininos mais importantes do futebol mundial.

A treinadora, de 63 anos, já foi premiada como melhor técnica do mundo e soma algumas grandes conquistas em sua carreira. A sueca, que já venceu o bicampeonato olímpico com o time dos Estados Unidos, conduz a Seleção Brasileira desde 2019, sendo a primeira estrangeira da história a comandar o time, e está em busca de um mundial. Conheça mais sobre a técnica Pia Sundhage:

VEJA MAIS

Início da carreira

Nascida em Ulricehamn, Suécia, Pia Sundhage possui uma trajetória notável como treinadora e ex-jogadora de futebol feminino. Durante sua carreira como atleta, ela se destacou como atacante e defendeu clubes em seu país de origem.

Sempre apaixonada pelo futebol, Pia chegou a fingir ser menino quando era proibido mulheres praticarem o esporte no país e, durante dois anos, recebeu o nome de Pelle no time masculino do Marbäcks IF.

Sundhage iniciou sua carreira no futebol profissional em 1978 na Suécia. (Reprodução/Twitter)

Em 1985, Pia vestiu a camisa da Lazio, na Itália, onde sua carreira realmente decolou. Seu percurso como jogadora teve início em 1978 no Falköpings KIK, mas foi no Hammarby, que ela continuou defendendo até 1996.

Sua transição para o mundo técnico iniciou em 2003, quando assumiu o comando do Boston Breakers, nos Estados Unidos. Antes de assumir a equipe brasileira, Pia liderou a seleção sueca de 2012 a 2017, demonstrando sua expertise e habilidades como treinadora em nível internacional.

Títulos e conquistas

A treinadora sueca possui em seu currículo importantes conquistas, incluindo um bicampeonato olímpico pela seleção dos Estados Unidos nas edições de 2008 (Pequim) e 2012 (Londres). Embora não tenha erguido a taça de campeã em uma Copa do Mundo, Pia demonstrou sua capacidade ao alcançar o vice-campeonato mundial em 2011, também com a seleção norte-americana.

Além disso, em 2016, dirigindo a seleção da Suécia, ela chegou à final nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, mas acabou derrotada pela Alemanha, em uma partida que ficou marcada na história do futebol feminino. Em um jogo decisivo, a equipe comandada por Pia eliminou o Brasil na semifinal do campeonato.

A sueca foi eleita como melhor técnica do mundo na premiação Bola de Ouro da FIFA. (Foto: Stuart Franklin/Fifa)

Após assumir a Seleção Brasileira, Pia conquistou a Copa América de 2022, realizada na Colômbia. Esse título garantiu ao Brasil a vaga na "Finalíssima" feminina, enfrentando a Inglaterra. A partida foi intensa e emocionante, mas, infelizmente, o Brasil não conseguiu levar a taça para casa, sendo derrotada nos pênaltis.

Em 2012, Pia Sundhage recebeu uma Bola de Ouro da FIFA de melhor técnica do mundo pelo seu excelente desempenho com a seleção norte-americana.

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)