Seleção feminina tem peça diferenciada no uniforme, própria para as atletas que menstruam; veja

Algumas mulheres podem se perguntar... Como as atletas da Seleção Feminina jogam ou treinam durante o período menstrual? Tem alguma proteção extra? Tem alguma diferença para o uniforme masculino? A resposta é sim! A Nike, fornecedora de materiais esportivos para seleção feminina e masculina de futebol, desenvolveu um short com poder de absorção: o Nike One Leak Protection.

O short é usado por baixo do calção da Seleção, que geralmente é na cor azul. Mas quando é necessário jogar com o 2º uniforme, elas precisam atuar com o temido short branco. A peça é composta por duas camadas de reforço laminado (unindo materiais diferentes) e forro que absorve e retém o sangue com uma membrana que atua como uma barreira anti-vazamento, garantindo conforto as jogadoras.

A opinião das atletas foi levada em conta na hora da produção da peça. Segundo a Nike, o short foi enviado para as 13 seleções que a fabricante de materiais esportivos patrocina.

Onde comprar o short da seleção feminina anti-vazamento?

A marca afirma que há versões de shorts com proteção anti vazamentos para os consumidores gerais, o "Nike One Leak". O modelo usado pelas jogadoras para evitar que a menstruação vaze durante jogos e treinos é comercializado desde o final de abril deste ano, mas não está disponível no Brasil. Ele custa cerca de R$ 80 dólares, ou seja, o equivalente nos valores de hoje mais de R$ 370.