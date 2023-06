Belém distribuirá absorventes de forma gratuita a beneficiários do CadÚnico

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), informou, nesta quarta-feira (21), que está estruturando o serviço de distribuição gratuita de absorventes a pessoas cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico). O material será disponibilizado na rede municipal de saúde. Segundo a gestão municipal, assim que o serviço estiver disponível, a população será comunicada.

A medida atende à portaria do governo federal, divulgada na última segunda-feira (19), que estabelece critérios para a distribuição de absorventes no âmbito do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual. Nacionalmente, a iniciativa garantirá absorventes a cerca de 24 milhões de pessoas em condição de vulnerabilidade social. O público-alvo abrange beneficiários do CadÚnico e, também, pessoas em situação de rua ou de pobreza.

De acordo com a portaria, os absorventes poderão ser distribuídos em estabelecimentos da Atenção Primária à Saúde e escolas da rede pública, além de unidades da rede de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas), presídios, instituições para cumprimento de medidas socioeducativas e outros equipamentos que atendam às especificações do programa.

A portaria interministerial é assinada pelos ministérios da Saúde, Mulheres, Educação, Justiça e Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania e Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

"A dignidade menstrual é uma questão que envolve aspectos de saúde pública, educação, cidadania e autoestima. Há milhares de pessoas que menstruam sem acesso a absorventes. Em consequência, meninas deixam de frequentar aulas por vergonha, e mulheres usam formas inadequadas de contenção do fluxo, como papel higiênico e até miolo de pão", disse o Ministério da Saúde, em nota.

Capacitação

O governo federal também prepara campanhas publicitárias para esclarecer o público sobre os temas relativos à dignidade menstrual, combater desinformações sobre o tema e produzir materiais gráficos para divulgar o programa. Estão previstas, ainda, ações de capacitação de agentes públicos para disseminar informações e serviços sobre o assunto.