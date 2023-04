Atualização do CadÚnico, necessário para recebimento de benefícios, vai até esta sexta

Os paraenses que entraram no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 devem fazer a atualização cadastral até esta sexta-feira (14), prazo estabelecido pelo Executivo e que iniciou no dia 5 deste mês. Caso não compareçam, as pessoas com cadastros desatualizados correm o risco de ver seus benefícios suspensos ou bloqueados. A reportagem solicitou à Prefeitura de Belém o número de moradores que precisam passar por atualizações na cidade, mas, até o momento, não teve retorno.

Esse recada stramento deve ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), porta de entrad a da assistência social nos municípios. Em um ponto visitado pela reportagem na manhã desta quinta-feira (13), a fila era moderada, mas, segundo os usuários, começou antes das 6h.

A dona de casa Rosiane Souza, de 50 anos, trabalhava como empregada doméstica, mas precisou largar o emprego para tratar um transtorno bipolar. Ela conta que, na jornada de trabalho, tinha muito estresse, o que agravou o seu quadro, e por isso o médico que a acompanha emitiu um laudo recomendando que ela deixasse o emprego. Agora, Rosiane depende apenas do Bolsa Família, cujo cadastro é feito a partir do CadÚnico.

“Eu vim reatualizar, fiz em outubro, quando chamaram, e agora chamaram de novo, geralmente é para ver se mora sozinho na casa, fazer uma verificação. Dependo do CadÚnico para receber o Bolsa Família, não posso perder porque não trabalho, faço tratamento de transtorno bipolar e não posso trabalhar, tenho laudo”, conta.

A dona de casa chegou no Cras às 6h e diz que muitas pessoas já haviam chegado antes. A sua senha era a de número 47 e, às 9h30, os funcionários chamaram os números 28, 29 e 30.

Também dona do lar, Lurdes Plácio, de 47 anos, recebe o Bolsa Família como única fonte de renda, já que está desempregada e não consegue uma vaga de trabalho no mercado. Ela chegou quase junto com Rosiane e tinha a senha 44 - quando a reportagem foi até o local, já aguardava ser chamada por mais de três horas e meia.

“Vim atualizar meu cadastro, já fiz essa atualização no dia 19 de dezembro, tive que vir de novo porque me chamaram. Uso o cadastro para receber o Bolsa Família, que me ajuda muito, porque não consigo trabalho, é a única renda que eu tenho”, ressalta.

Regras

A coordenadora do Cras Terra Firme, localizado na travessa Lomas Valentinas, Rejane Bordalo, explica que a chamada é para os cadastros que estão desatualizados desde 2016 até 2019.

“Caso a pessoa seja convocada e não venha, os benefícios que ela recebe serão bloqueados, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC). No caso de quem está cadastrado no modelo unipessoal, sem família, precisa vir para prestar novas informações e confirmar alguns dados, como endereço. Como voltou o Bolsa Família, o governo federal está fazendo uma busca e uma averiguação, porque voltaram as condicionantes do programa”, afirma.

A procura no Centro, segundo ela, foi relativamente tranquila nos últimos dias. Na opinião de Rejane, muitas pessoas ainda não têm conhecimento do fim do prazo e só ficarão sabendo no último dia, nesta sexta-feira. “Muitas não têm acesso às redes sociais, e aí fica difícil”, comenta.

No fim do prazo, a coordenadora adianta que as filas devem ser intensas, mas não vê isso pelo lado negativo; afinal, quanto mais pessoas comparecerem, maior o número de atualizações, necessárias para a continuidade do pagamento dos benefícios.

Confira onde ficam os Cras de Belém

Cras Aurá

Endereço: Rodovia BR-316, Granja Modelo Km 6, Ananindeua

Bairros de Abrangência: Aurá Belém, Águas Lindas Belém, Guanabara Belém, Parte do Una Belém, Parte da Cabanagem, Parte do Castanheira, Parte do Coqueiro Belém e Parte do Souza

Cras Guamá

Endereço: Rua Augusto Correa, nº 494. Esquina com Perimetral.

Bairros de Abrangência: Guamá, Universitário (Riacho Doce e Pantanal), Ilhas do Combu, Patos, Cintra, Piriquitaquara, Furo de São Benedito, Murutucu, Grande, Porticarvônia e Negra

Cras Cremação

Endereço: Av. Alcindo Cacela, nº 2993. Entre rua São Miguel e rua Fernando Guilhon.

Bairros de Abragência: Cremação, Condor, São Brás, Batista Campos e Nazaré

Cras Jurunas

Endereço: Rua dos Mundurucus, nº 360. Entre Trav. de Breves e avenida Bernardo Sayão.

Bairros de Abrangência: Jurunas, Reduto, Campina e Cidade Velha

Cras Mosqueiro

Endereço: Rua Francelina Santos (rua da Bateria), nº 509. Próximo à Guarda Municipal – Farol.

Bairros de Abragência: Ilha do Mosqueiro e Ilhas de Caruaru, Onças, Itapempanema, Mari Mari, Castanhal do Mari Mari, Baia de Santo Antonio, Caratateua, São marcos, Pombas, Marinim I, Marinim II, Caruari, Coroinha e São Pedro

Cras Barreiro

Endereço: Trav. Djalma Dutra, nº 265. Esquina com Municipalidade.

Bairros de Abrangência: Barreiro, Sacramenta, Maracangalha, Miramar, Val de Cans, Parte da Marambaia e Telégrafo

Cras Benguí

Endereço: Rua Betânia, alameda Ananindeua, nº 111

Bairros de Abragência: Benguí, Parte da Marambaia, Mangueirão, Parte do Una, Parte da Cabanagem e Parte de Castanheira.

Cras Pedreira

Endereço: Trav. Timbó, nº 1557. Entre Av. Visconde de Inhaúma e Marquês de Herval.

Bairros de Abrangência: Pedreira, Fátima, Umarizal, Parte do Marco, Parte da Marambaia e Parte do Souza.

Cras Outeiro

Endereço: Avenida Beira Mar, nº 310, bairro São João de Outeiro

Bairros de Abrangência: Ilha de Caratateua e Ilhas: Itatuoca, Santa Cruz, Coroinha Nova, Urubuoca, Paquetá, Paquetá Açu, Patos, Nova Mirim, Jararaca, Jaraquinha, Redonda, Longa, Do Bonfim da Barra, Do Cruzador, Fortinho, Marineira, Murutura, Paulo da Cunha

Cras Icoaraci

Endereço: Rua Manoel Barata, nº 1104. Próximo ao fórum de Icoaraci, bairro Cruzeiro.

Bairros de Abragência: Icoaraci, Paracuri, Parque Guajará, Tenoné, Águas Negras, Agulha, Ponta Grossa, Cruzeiro, Pratinha I e II, Campina de Icoaraci, Maracacuera e Ilhas de Cotijuba, Jutuba e Nova

Cras Tapanã

Endereço: Rua das Rosas, nº 194. Entre Augusto Montenegro e rua Yamada.

Bairros de Abrangência: Tapanã, Parque Verde, São Clemente, Parte do Coqueiro

Cras Terra Firme

Endereço: Trav. Lomas Valentina, nº 2585. Entre Almirante Barroso e João Paulo II.

Bairros de abrangência: Terra Firme, Canudos, Curió Utinga e Parte do Marco