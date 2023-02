Pente-fino no CadÚnico pode excluir até 2 milhões de pessoas do Bolsa Família, diz Tebet

A revisão no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), de acordo com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, será realizada para “garantir a justiça social”. Esse mecanismo serve como referência para identificar famílias elegíveis para receber benefícios sociais, como o Bolsa Família. As informações são do Poder360.

“Ninguém vai fazer economia com o Bolsa Família. Ao contrário, pente-fino é para garantir justiça social tirando de quem não precisa. E quem está de forma irregular recebendo. Essa é uma tarefa agora do ministro Wellington Dias (Desenvolvimento Social). Nosso papel é dar todo o suporte orçamentário na avaliação da nova política”, disse, em entrevista ao Poder360.

Tebet ratificou que a decisão de fazer um pente-fino no CadÚnico para detectar possíveis irregularidades se deu ainda no governo de transição. Segundo ela, o plano de estruturação foi estimado em 2 meses.

“Vamos ter 2 meses para estruturar, vai haver o bloqueio, o dinheiro vai ser depositado e a pessoa tem que ir lá para poder levantar o dinheiro”, disse.

“Há uma dúvida de quantas pessoas estariam ganhando Auxílio sem se enquadrar nas regras. Pessoas que não estão passando fome, que não dependem do dinheiro para comprar comida. Isso é ilegal. Isso faz com que você gaste dinheiro de um lado com quem não precisa, enquanto há 33 milhões de brasileiros passando fome”, acrescentou.

Número de pessoas que não deveriam receber é incerto

De acordo com Simone Tebet, a revisão do Cadastro Único para Programas Sociais é uma obrigação legal, constitucional e foi determinada pelo Tribunal de Contas da União. A ministra mencionou também que há incerteza sobre o número de pessoas que estão recebendo de forma irregular. “Não estamos sabendo se são 1,5 milhão ou 2 milhões de pessoas”. Embora não tenha mencionado diretamente o governo de Jair Bolsonaro, ela afirmou que o CadÚnico foi "destruído".