'A realidade deixada pelo governo anterior é assustadora', afirma Simone Tebet

Janeiro Roxo

A Uepa oferece atendimento gratuito especializado para a hanseníase, no CCBS, no Marco, às segundas, de 14h às 18h.



Patrimônio

Pesquisadores elaboram um plano para a gestão do patrimônio arqueológico nos museus do Pará. A ação é liderada pela Secult.

Simone Tebet (J. Bosco)

"A realidade deixada pelo governo anterior é assustadora"

SIMONE TEBET, ministra do Planejamento, ao comentar o início de sua gestão à frente da pasta, em entrevista. A ministra ressaltou que o Estado brasileiro precisa cumprir sua parte no controle fiscal.

ENCONTRO

REITORES

O presidente Lula se reuniu, ontem, com reitores e reitoras de universidades e institutos federais, para retomar o diálogo com as instituições e discutir projetos. Os reitores paraenses Emmanuel Tourinho, da Universidade Federal do Pará (UFPA), e Cláudio Alex Rocha, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), estiveram entre os oradores na sessão, integrantes, respectivamente, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e do Conselho Nacional das Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif).

INVESTIMENTOS



O reitor da UFPA ressaltou ao presidente a necessidade de maior investimento em ciência na Amazônia, para corrigir assimetrias históricas na distribuição dos recursos federais. Falaram ainda no encontro Ricardo Marcelo Fonseca, presidente da Andifes, Sandra Goulart, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, e Joana Angélica Guimarães da Luz, reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia.

CACAU

PARÁ



O cacau paraense foi destaque em concurso mundial realizado em Londres, Inglaterra. Nas premiações por categorias, o Pará venceu a disputa mundial com a mistura “cacau/cupuaçu”. O auditor fiscal federal do Ministério da Agricultura e Pecuária no Pará (MAPA/PA), Ademir Conceição Carvalho Teixeira, informou que, além da premiação, o agro do Pará foi destaque com a fruticultura de cacau, cupuaçu e bacuri, com excelente aceitação de derivados, com ênfase em produtos comestíveis, oriundos da verticalização dos frutos, muito demandados no mercado exterior.

AÇO

INÍCIO



Os passos iniciais da construção de uma nova aciaria para a produção de tarugos de aço em Marabá, no sudeste do Pará, foram dados esta semana, com o início da elaboração do projeto de engenharia.



PROJETO



A previsão de conclusão é de seis meses. É uma fase que trará as definições técnicas e financeiras para a continuidade da nova aciaria. O convênio para o início do projeto de engenharia foi assinado em maio do ano passado pela Vale e a Siderúrgica Norte Brasil (Sinobras). Pelo cronograma definido na ocasião, e após vários meses de discussões técnicas e comerciais com quatro empresas internacionais de engenharia, a empresa Hatch consultoria internacional foi a escolhida para desenvolver o projeto. Pelo acordo assinado, a Vale apoia o projeto através da emissão de garantias que viabilizem o financiamento.



POLO



A Sinobras, siderúrgica que está 14 anos em Marabá, é a responsável, além dos estudos de engenharia, pela implantação e operação da planta da nova aciaria, que tem o início da produção previsto para o primeiro semestre de 2025, após o startup da Tecnored, empresa subsidiária da Vale. A expectativa do mercado é que o projeto, além de ser gerador de novos empregos e renda, garanta o suprimento necessário ao desenvolvimento do polo metal mecânico em Marabá.

TÍTULOS

CONVITE



O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, convidou o ministro das Cidades, Jader Filho, para a cerimônia de entrega, hoje, de 300 títulos definitivos de propriedade do programa municipal de regularização fundiária “Terra da Gente”, para moradores de baixa renda do bairro da Condor. O evento começa às 18h, na Usina da Paz Jurunas/Condor. Com a confirmação da presença ao engenheiro Lélio Costa, diretor-presidente da Codem, este será o primeiro evento público que o ministro integra em Belém, desde que tomou posse.

POSSE

ELEITORAL



O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, toma posse hoje. A cerimônia está marcada para as 10h, no Plenário Antônio Koury, do TRE-PA. O magistrado ocupava a vaga de vice-presidente regional eleitoral do Tribunal, que a partir de agora tem como titular o também desembargador José Maria Teixeira do Rosário. O novo presidente tem vasta experiência no Judiciário, foi vice-presidente da Escola Superior da Magistratura Pará e atua há 14 anos como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA). Escritor, ele também é membro da Academia Paraense de Letras (APL).

Um dos primeiros desafios da nova gestão será as eleições suplementares do município de Viseu, nordeste paraense, onde os 46 mil eleitores retornam às urnas, em 5 de fevereiro, para a escolha do novo prefeito e seu vice.

EM POUCAS LINHAS

► O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) deu cumprimento, ontem, ao mandado judicial de busca e apreensão na Câmara Municipal de Santa Bárbara, município da Região Metropolitana de Belém. A chamada “Operação Negatio” apura denúncias da existência de funcionários “fantasma”, fraude em licitações, uso irregular de recursos públicos na manutenção do prédio da Câmara e na aquisição de materiais de expediente. A operação foi realizada com apoio dos grupamentos especiais do MPPA – o Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional e o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado.

► O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), José Fernando Gomes Jr., prometeu para este ano a inauguração da refinaria de ouro no Pará, a ser implantada no distrito industrial de Belém. A afirmação foi feita em entrevista ao Simineral ON, plataforma multimídia do Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará, que completou 16 anos no domingo passado.

► A Justiça Eleitoral no Pará inaugurou, ontem, o Fórum Eleitoral de Ananindeua. O atendimento se inicia terça, 24. O Fórum Servidora Raimunda Serrão Conceição Tavares Souza homenageia servidora que atuou por 40 anos no TRE e faleceu em 2020. Além de concentrar em um mesmo local os serviços prestados à população das duas zonas eleitorais do município (a 43ª e a 72ª), o espaço, com 750 m², vai oferecer mais conforto e rapidez para o atendimento dos quase 350 mil eleitores do município.

► A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Sebastião, mártir que tornou-se defensor da Igreja. Na Arquidiocese de Belém, as homenagens ocorrem na Sacramenta, em Icoaraci e no município de Santa Bárbara. Na Sacramenta, a paróquia fica aberta à visitação ao longo do dia, com missa às 11h30, pelo cônego Ronaldo Menezes, vigário episcopal da Região Santa Cruz. Às 19h haverá missa presidida por Dom Taveira, arcebispo de Belém.