BPC: atualização do CadÚnico é necessária para benefício não ser cancelado

Todos os meses, milhões de brasileiros recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), voltado para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo. Os cidadãos que já recebem o benefício devem ficar atentos: é necessário realizar a atualização dos dados enviados ao CadÚnico no período máximo de dois anos. Caso contrário, o benefício pode ter o pagamento interrompido.

A atualização dos dados enviados ao CadÚnico deve ser feita em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou até mesmo na Assistência Social de sua prefeitura. Para ter direito ao pagamento de um salário mínimo mensal, o beneficiário deve fazer parte de um dos grupos citados anteriormente e ter renda familiar per capita mensal igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo (R$325).

O que fazer caso o BPC seja suspenso?

Nos casos em que o BPC é suspenso por falta de atualização cadastral, o beneficiário deve primeiramente atualizar seus dados antes de realizar a solicitação para reativação do pagamento. Após isso, é possível requerer o serviço através do Meu INSS (aplicativo ou site) na aba “Solicitar emissão de pagamento não recebido”.

O beneficiário também poderá utilizar a central telefônica do INSS, pelo telefone 135. O processo de reativação também poderá ser acompanhado por ambos os canais.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)