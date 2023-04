BPC: veja o calendário de pagamentos do benefício em abril

Todos os meses, milhões de brasileiros recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), voltado para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo, que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. O pagamento mensal de um salário mínimo já tem data para distribuição de sua quarta parcela, entre os dias 24 de abril e 8 de maio.

VEJA MAIS

Ao todo, o Governo Federal gastou mensalmente quase R$ 7 bilhões com o pagamento do BPC em 2023. Cerca de seis milhões de pessoas recebem o benefício, que não precisa de contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Calendário do BPC em abril:

Número de inscrição do benefício em 1 - 24 de abril;

Número de inscrição do benefício em 2 - 25 de abril;

Número de inscrição do benefício em 3 - 26 de abril;

Número de inscrição do benefício em 4 - 27 de abril;

Número de inscrição do benefício em 5 - 28 de abril;

Número de inscrição do benefício em 6 - 02 de maio;

Número de inscrição do benefício em 7 - 03 de maio;

Número de inscrição do benefício em 8 - 04 de maio;

Número de inscrição do benefício em 9 - 05 de maio;

Número de inscrição do benefício em 0 - 08 de maio.

Vale lembrar que o pagamento do BPC não é vitalício, não deixa pensão por morte e nem dá direito ao 13º salário. Caso os requisitos para o recebimento do benefício sejam descumpridos - ultrapassando a renda máxima, por exemplo - o benefício é cancelado.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)