Quanto os times brasileiros podem faturar na Copa do Mundo de Clubes? Veja os valores de premiação

A nova edição da Copa do Mundo de Clubes, iniciada em 14 de junho e com término previsto para 13 de julho, nos Estados Unidos, reúne 32 equipes de seis confederações internacionais, em solo norte-americano. O torneio inédito no novo formato conta com quatro representantes brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

Além da visibilidade internacional e do nível elevado da competição, outro fator chama atenção: a premiação bilionária oferecida aos participantes. O campeão pode faturar até US$ 125 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 713 milhões na cotação atual.

VEJA MAIS

Quanto cada clube recebe?

Apenas pela participação, os clubes sul-americanos garantem US$ 15,21 milhões (cerca de R$ 86,6 milhões). No caso dos brasileiros, o valor já representa uma injeção milionária: juntos, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo receberão R$ 346,4 milhões, mesmo que não avancem de fase.

Premiação por fase

Além da participação, os clubes acumulam prêmios conforme avançam na competição:

Fase de grupos

US$ 2 milhões por vitória (R$ 11,4 milhões)

US$ 1 milhão por empate (R$ 5,7 milhões)

Mata-mata

Oitavas de final: US$ 7,5 milhões (R$ 41,6 milhões)

Quartas de final: US$ 13,125 milhões (R$ 72,8 milhões)

Semifinais: US$ 21 milhões (R$ 116,5 milhões)

Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 166 milhões)

Campeão: US$ 40 milhões adicionais (R$ 221 milhões)

Ou seja, vencendo todos os jogos, o grande campeão poderá embolsar até US$ 125 milhões (R$ 713 milhões).

Distribuição da premiação por continente

A premiação total também varia entre as confederações. Veja os valores por continente:

Europa : entre US$ 12,81 milhões (R$ 73 mi) e US$ 38,19 milhões (R$ 217,6 mi) por equipe, a depender do desempenho;

: entre US$ 12,81 milhões (R$ 73 mi) e US$ 38,19 milhões (R$ 217,6 mi) por equipe, a depender do desempenho; América do Sul: US$ 15,21 milhões (R$ 86,6 mi) por clube;

US$ 15,21 milhões (R$ 86,6 mi) por clube; Outras confederações (Ásia, África, Concacaf e Oceania): valores ainda menores, com cotas proporcionais à receita gerada pelas regiões.

Grupos da Copa do Mundo de Clubes

Confira a divisão das equipes por grupo:

Grupo A : Al-Ahly (Egito), Inter Miami (EUA), Palmeiras (Brasil), Porto (Portugal)

: Al-Ahly (Egito), Inter Miami (EUA), Palmeiras (Brasil), Porto (Portugal) Grupo B : Atlético de Madri (Espanha), Botafogo (Brasil), PSG (França), Seattle Sounders (EUA)

: Atlético de Madri (Espanha), Botafogo (Brasil), PSG (França), Seattle Sounders (EUA) Grupo C : Auckland City (Nova Zelândia), Bayern de Munique (Alemanha), Benfica (Portugal), Boca Juniors (Argentina)

: Auckland City (Nova Zelândia), Bayern de Munique (Alemanha), Benfica (Portugal), Boca Juniors (Argentina) Grupo D: Chelsea (Inglaterra), Espérance (Tunísia), Flamengo (Brasil), Los Angeles FC (EUA)

Chelsea (Inglaterra), Espérance (Tunísia), Flamengo (Brasil), Los Angeles FC (EUA) Grupo E: Inter de Milão (Itália), Monterrey (México), River Plate (Argentina), Urawa Reds (Japão)

Inter de Milão (Itália), Monterrey (México), River Plate (Argentina), Urawa Reds (Japão) Grupo F: Borussia Dortmund (Alemanha), Fluminense (Brasil), Mamelodi Sundowns (África do Sul), Ulsan (Coreia do Sul)

Borussia Dortmund (Alemanha), Fluminense (Brasil), Mamelodi Sundowns (África do Sul), Ulsan (Coreia do Sul) Grupo G: Al-Ain (Emirados Árabes), Juventus (Itália), Manchester City (Inglaterra), Wydad Casablanca (Marrocos)

Al-Ain (Emirados Árabes), Juventus (Itália), Manchester City (Inglaterra), Wydad Casablanca (Marrocos) Grupo H: Al-Hilal (Arábia Saudita), Pachuca (México), RB Salzburg (Áustria), Real Madrid (Espanha)