Palmeiras x Al Ahly: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/06) pelo Mundial de Clubes

Palmeiras x Al Ahly disputam hoje, quinta-feira (19/06), a 2° rodada do Mundial de Clubes. O jogo acontece às 13h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Al Ahly ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pelo GE, pela Globoplay, pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025, o Palmeiras empatou com o Porto e Al Ahly empatou com Inter Miami, ambos por 0 a 0.

Palmeiras x Al Ahly: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Richard Ríos e Piquerez; Estêvão, Mauricio e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

Al Ahly: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Achraf Dari, Yasser Ibrahim e Ahmed Kouka (Attiyat Allah); Marwan Attia, Mohamed Ben Romdhane, Hamdy Fathy e Zizo; Abou Ali e Trezeguet. Técnico: José Riveiro.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Al Ahly

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, EUA

Data/Horário: 19 de junho de 2025, 13h