PSG oficializa saída de Lionel Messi

Agora é oficial: Lionel Messi vai dizer adeus o Paris Saint-Germain (PSG) ao fim da temporada. A informação foi confirmada pelo próprio clube francês, na tarde deste sábado (3).

"Depois de duas temporadas na capital, a aventura entre Leo Messi e o Paris Saint-Germain chegará ao fim no final do ano fiscal 2022/23. O Clube deseja, com certa emoção, muitos mais sucessos ao Leo para o resto da carreira", publicou o PSG.

Com o anúncio, a última partida do craque argentino com a camisa do PSG será ainda hoje, às 16h (horário de Brasília), contra o Clemont no Parque dos Príncipes. O jogo corresponde a 38ª rodada do Campeonato Francês.

"Obrigado ao clube, à cidade de Paris e aos seus habitantes por estes dois anos. Desejo-lhes o melhor para o futuro", disse Messi, ao site do Paris Saint-Germain.