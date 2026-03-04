Capa Jornal Amazônia
Projeto Nocaute na Violência lança temporada 2026 com café da manhã e homenagem à imprensa

Iniciativa beneficente do boxe homenageará jornalistas e o ex-superintendente Fernando Nascimento no próximo dia 15 de abril

O Liberal
fonte

O Nocaute na Violência 2026 será oficialmente lançado no próximo dia 15 de abril. (Igor Mota / O Liberal)

O projeto Nocaute na Violência abre oficialmente a temporada 2026 no próximo dia 15 de abril, em um café da manhã no novo Hangs Burg, localizado na Cidade Velha, em Belém. O evento marcará o lançamento das atividades do ano e prestará homenagens à imprensa esportiva paraense.

Idealizado em 2012, o Nocaute na Violência se consolidou como uma das principais iniciativas de esportes de combate no Pará. O projeto começou com quatro academias e 16 alunos. Hoje, reúne 108 centros de treinamento e mais de 800 jovens participantes, com edições realizadas em diversas regiões do estado ao longo de sua trajetória.

Segundo o coordenador Zezé do Boxe, o primeiro encontro de 2026 terá um caráter simbólico. “Dia 15 de abril faremos o primeiro evento do ano, com um café da manhã em homenagem à imprensa, que sempre apoiou e abraçou o projeto. O Dia do Jornalista é celebrado no dia 7 abril e vamos aproveitar a data para lançar oficialmente o Nocaute na Violência e prestigiar os profissionais da comunicação, entre eles o Fernando Nascimento da TV Liberal, que se aposentou após 45 anos de atividade, sendo ele um grande parceiro nosso ”, destacou.

image Centenas de atletas já passaram pelo ringue do Nocaute na Violência. (Divulgação)

Agenda de 2026

A programação do projeto já tem datas confirmadas em vários municípios paraenses. No dia 30 de abril, o evento será realizado em Tailândia, dentro das comemorações de aniversário da cidade. De acordo com a coordenação, a expectativa é repetir o sucesso da última edição no município, quando o ginásio recebeu cerca de seis mil pessoas.

Em junho, o Nocaute na Violência chega à ilha de Cotijuba, no dia 5. Em julho, serão três cidades contempladas: Portel (18/7), Soure (26/7) e Cachoeira do Arari (31/7).

Para agosto, estão previstas duas edições no Ver-o-Peso, em Belém. A primeira será no dia 17, em homenagem aos feirantes. A segunda ocorrerá no segundo sábado após o Círio de Nazaré, em outubro, dedicada aos romeiros que visitam a capital paraense durante a maior manifestação religiosa do estado.

Outra novidade prevista para 2026 é o retorno do peso pesado William Coutinho, campeão brasileiro, que está em fase final de recuperação de uma lesão. “Vou fazer a volta do nosso peso pesado, que retorna após contusão. A expectativa é realizar esse retorno em setembro, no Portal da Amazônia”, adiantou Zezé.

Com 14 anos de atuação, o Nocaute na Violência reúne diversas academias e mantém o foco no caráter social do boxe. “Infelizmente não temos condições de absorver tantas academias, mas estamos reunindo o melhor para fazer espetáculo para todos aqueles que gostam e apoiam o nosso projeto, além de presentear os fãs do boxe com grandes lutas”, completou o coordenador. A coordenação do projeto é formada por Zezé do Boxe, Maisena, Lu, Ulysses Pereira e Élida Guimarães.

 

Palavras-chave

boxe

lançamento nocaute na violência 2026

boxe amador

associação zezé do boxe

esporte amador paraense

jornal amazônia
