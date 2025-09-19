Nocaute na Violência chega ao distrito de Palmares com 12 lutas neste sábado Em 2025, o projeto completa 13 anos de atividades, tendo realizado edições em várias regiões do estado Luiz Guillherme Ramos 19.09.25 18h58 O Nocaute na Violência tem se destacado como grande evento esportivo do Pará. (Igor Mota / O Liberal) O projeto Nocaute na Violência realiza neste sábado (20), a partir das 19h, a 59ª edição do evento no distrito de Palmares, município de Tailândia, como parte das comemorações pelos 31 anos da localidade. A programação contará com 12 lutas de boxe na quadra de esportes da comunidade e sorteio de duas motos para o público presente. Idealizado em 2012, o Nocaute na Violência se consolidou como uma das principais iniciativas de esportes de combate no Pará. O projeto nasceu reunindo quatro academias e 16 alunos e hoje já soma 108 centros de treinamento e mais de 800 jovens participantes. Em 2025, completa 13 anos de atividades, tendo realizado edições em várias regiões do estado. VEJA MAIS Projeto Nocaute na Violência celebra 13 anos com eventos no interior do Pará Criado em 2012, projeto já conta com mais de 800 jovens inscritos Zezé do Boxe se encontra com ex-presidente da CBF e discute projeto Nocaute na Violência Programa, que está na 33ª edição, promove a inclusão social por meio do esporte. Do amador ao profissional, pugilista paraense se prepara para disputa do cinturão brasileiro; veja William Coutinho tem tido grande destaque no boxe paraense; nascido em um projeto social, lutador almeja ascensão do boxe paraense O evento tem o apoio da Federação Paraense de Boxe Amador e Profissional (FPBAP), do Conselho Nacional de Boxe (CNB), além da prefeitura de Tailândia, que tem incentivado o esporte como ferramenta de inclusão e transformação social. (Divulgação) “O aniversário da cidade e o meu aniversário, mas quem vai ganhar presente é a torcida, a população que vai estar lá acompanhando o Nocaute na Violência”, disse Zezé do Boxe, idealizador da iniciativ e parceiro do poder público municipal na empreitada esportiva. Zezé do Boxe é homenageado pelos 74 anos de vida e 56 dedicados ao esporte Além de marcar o aniversário de Palmares, a edição deste sábado também celebra a trajetória de Zezé do Boxe, que completa 74 anos de vida e 56 dedicados ao boxe. O treinador será homenageado pelo prefeito Lauro Hoffmann e pelo empresário Laércio Bicho. Há 56 anos Zezé do Boxe fomenta o nascimento de grandes atletas do boxer paraense. (Igor Mota / O Liberal) Reconhecido como uma das principais personalidades do esporte no Pará, Zezé ajudou a formar centenas de atletas e consolidou o boxe no estado. Ao longo da carreira, recebeu homenagens da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e foi eleito personalidade esportiva em diversas ocasiões. “A maior alegria minha é ver o sucesso do projeto, o crescimento do esporte. Isso é gratificante para mim, mesmo já tendo conquistado todos os títulos possíveis e sido homenageado em várias esferas. Sou muito grato por estar próximo da minha família, que sempre me acompanha, e isso me dá força para continuar ajudando o boxe a crescer cada vez mais”, destacou. 