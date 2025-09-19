Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Nocaute na Violência chega ao distrito de Palmares com 12 lutas neste sábado

Em 2025, o projeto completa 13 anos de atividades, tendo realizado edições em várias regiões do estado

Luiz Guillherme Ramos
fonte

O Nocaute na Violência tem se destacado como grande evento esportivo do Pará. (Igor Mota / O Liberal)

O projeto Nocaute na Violência realiza neste sábado (20), a partir das 19h, a 59ª edição do evento no distrito de Palmares, município de Tailândia, como parte das comemorações pelos 31 anos da localidade. A programação contará com 12 lutas de boxe na quadra de esportes da comunidade e sorteio de duas motos para o público presente.

Idealizado em 2012, o Nocaute na Violência se consolidou como uma das principais iniciativas de esportes de combate no Pará. O projeto nasceu reunindo quatro academias e 16 alunos e hoje já soma 108 centros de treinamento e mais de 800 jovens participantes. Em 2025, completa 13 anos de atividades, tendo realizado edições em várias regiões do estado.

O evento tem o apoio da Federação Paraense de Boxe Amador e Profissional (FPBAP), do Conselho Nacional de Boxe (CNB), além da prefeitura de Tailândia, que tem incentivado o esporte como ferramenta de inclusão e transformação social.

image (Divulgação)

“O aniversário da cidade e o meu aniversário, mas quem vai ganhar presente é a torcida, a população que vai estar lá acompanhando o Nocaute na Violência”, disse Zezé do Boxe, idealizador da iniciativ e parceiro do poder público municipal na empreitada esportiva.

Zezé do Boxe é homenageado pelos 74 anos de vida e 56 dedicados ao esporte

Além de marcar o aniversário de Palmares, a edição deste sábado também celebra a trajetória de Zezé do Boxe, que completa 74 anos de vida e 56 dedicados ao boxe. O treinador será homenageado pelo prefeito Lauro Hoffmann e pelo empresário Laércio Bicho.

image Há 56 anos Zezé do Boxe fomenta o nascimento de grandes atletas do boxer paraense. (Igor Mota / O Liberal)

Reconhecido como uma das principais personalidades do esporte no Pará, Zezé ajudou a formar centenas de atletas e consolidou o boxe no estado. Ao longo da carreira, recebeu homenagens da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e foi eleito personalidade esportiva em diversas ocasiões.

“A maior alegria minha é ver o sucesso do projeto, o crescimento do esporte. Isso é gratificante para mim, mesmo já tendo conquistado todos os títulos possíveis e sido homenageado em várias esferas. Sou muito grato por estar próximo da minha família, que sempre me acompanha, e isso me dá força para continuar ajudando o boxe a crescer cada vez mais”, destacou.

 

