Zezé do Boxe se encontra com ex-presidente da CBF e discute projeto Nocaute na Violência

O ex-pugilista Zezé do Boxe se reuniu neste domingo (31) com o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Coronel Nunes. O encontro discutiu parcerias com o projeto Nocaute na Violência, organizado por Zezé, e que promove a inclusão social por meio do esporte.

Figura representativa dentro da CBF, Coronel Nunes é paraense e demonstrou apoio ao projeto de Zezé do Boxe. Apesar de trabalharem com esportes diferentes, ambos entendem que as modalidades podem ser utilizadas como ferramenta educacional.

"Mesmo sendo um amante do futebol, entendo que o ensino por meio do boxe é salutar. No momento em que vivemos, que a violência nos preocupa tanto, o boxe aparece como uma forma de educação muito gratificante", disse Coronel Nunes.

O Nocaute na Violência é um projeto social que está na 33ª edição. A iniciativa leva garotos e garotas a partir dos oito anos de idade para academias de boxe. Hoje, o projeto conta com 60 clubes e academias participantes e atende cerca de 400 jovens.