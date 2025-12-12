Evento beneficente encerra temporada do Nocaute na Violência com 20 lutas e homenagens a parceiros Também serão distribuídas cestas básicas aos atletas participantes e a 50 famílias em situação de vulnerabilidade, como forma de reforçar o compromisso social do projeto durante o período natalino O Liberal 12.12.25 17h04 Zezé do Boxe dirige o projeto beneficente Nocaute na Violência. (Igor Mota / O Liberal) A 61ª edição do Nocaute na Violência marcará o encerramento das atividades do projeto em 2025 com um evento especial voltado para ações sociais, homenagens e a promoção do esporte entre crianças e jovens. A iniciativa, criada há 12 anos, retorna ao seu formato original e terá um card composto exclusivamente por atletas de 7 a 15 anos. O evento também prestará homenagem à Assembleia Legislativa do Estado e à imprensa paraense, reconhecida como parceira histórica do projeto. Durante a manhã, autoridades e profissionais da comunicação serão recebidos para um café especial. Além das lutas tradicionais, a programação inclui a disputa de três cinturões juvenis. Os confrontos vão reunir atletas de Belém e da cidade de Navegantes, em Santa Catarina, em uma competição que deve movimentar o público jovem e valorizar novas promessas do esporte. VEJA MAIS Nocaute na Violência chega ao distrito de Palmares com 12 lutas neste sábado Em 2025, o projeto completa 13 anos de atividades, tendo realizado edições em várias regiões do estado Projeto Nocaute na Violência celebra 13 anos com eventos no interior do Pará Criado em 2012, projeto já conta com mais de 800 jovens inscritos Tailândia recebe a 54ª edição do 'Nocaute na Violência' neste sábado Criado em 2013 por Zezé do Boxe, o projeto 'Nocaute na Violência' chega à sua primeira edição de 2025 consolidado como um dos principais programas de valorização do boxe no estado A coordenação do Nocaute na Violência — formada por Zé do Boxe, Maisena, Élida Braz, Lu Pontes e Paulo Romano — organiza ainda uma ação solidária: serão distribuídas cestas básicas aos atletas participantes e a 50 famílias em situação de vulnerabilidade, como forma de reforçar o compromisso social do projeto durante o período natalino. O encontro será realizado no Hangs Burg, na rua Tamandaré, esquina com a Carlos de Carvalho, espaço recentemente reformado e que agora conta com camarotes destinados às autoridades e convidados. Com a união entre esporte, cidadania e inclusão social, a 61ª edição do Nocaute na Violência promete encerrar o ano celebrando novos talentos e fortalecendo ações comunitárias. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes projeto nocaute na violência associação zezé do boxe esporte paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26