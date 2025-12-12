Evento beneficente encerra temporada do Nocaute na Violência com 20 lutas e homenagens a parceiros

A 61ª edição do Nocaute na Violência marcará o encerramento das atividades do projeto em 2025 com um evento especial voltado para ações sociais, homenagens e a promoção do esporte entre crianças e jovens. A iniciativa, criada há 12 anos, retorna ao seu formato original e terá um card composto exclusivamente por atletas de 7 a 15 anos.

O evento também prestará homenagem à Assembleia Legislativa do Estado e à imprensa paraense, reconhecida como parceira histórica do projeto. Durante a manhã, autoridades e profissionais da comunicação serão recebidos para um café especial.

Além das lutas tradicionais, a programação inclui a disputa de três cinturões juvenis. Os confrontos vão reunir atletas de Belém e da cidade de Navegantes, em Santa Catarina, em uma competição que deve movimentar o público jovem e valorizar novas promessas do esporte.

A coordenação do Nocaute na Violência — formada por Zé do Boxe, Maisena, Élida Braz, Lu Pontes e Paulo Romano — organiza ainda uma ação solidária: serão distribuídas cestas básicas aos atletas participantes e a 50 famílias em situação de vulnerabilidade, como forma de reforçar o compromisso social do projeto durante o período natalino.

O encontro será realizado no Hangs Burg, na rua Tamandaré, esquina com a Carlos de Carvalho, espaço recentemente reformado e que agora conta com camarotes destinados às autoridades e convidados.

Com a união entre esporte, cidadania e inclusão social, a 61ª edição do Nocaute na Violência promete encerrar o ano celebrando novos talentos e fortalecendo ações comunitárias.