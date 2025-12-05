Projeto Filhos da Liberdade realiza encontro anual e reforça papel social da capoeira em Benevides

Benevides recebeu, nos dias 29 e 30 de novembro, mais uma edição do encontro anual do Projeto Social Filhos da Liberdade, iniciativa da capoeirista Yasmin “Borabora”. O evento reuniu oficinas, apresentações culturais, batizado, troca de cordas e um momento de integração no balneário Olho D’Água, movimentando a comunidade e fortalecendo o trabalho desenvolvido pelo grupo.

Realizado todos os anos, o encontro marca o período de graduações dos alunos. Segundo Borabora, a proposta é oferecer novas experiências formativas e reconhecer o avanço dos praticantes. “As graduações são feitas anualmente. Trazemos convidados para acrescentar no aprendizado dos alunos”, afirmou.

O projeto funciona de forma voluntária e atende jovens e adultos da região. As aulas acontecem aos sábados, às 15h, no Ginásio Nagib Ssollon. A capoeira é usada como ferramenta esportiva, cultural e social.

Nesta edição, o grupo recebeu dois convidados: a Monitora Anhuma, de São Paulo, e o mestre Pantera, de Ananindeua. Anhuma ministrou oficinas de musicalidade, canto e aquecimento vocal. Já Pantera apresentou movimentações de São Bento Grande de Angola, técnicas marcantes para quem pratica a modalidade. “Ele faz parte da minha trajetória na capoeira”, disse Yasmin.

O ponto alto do encontro foi o batizado e a troca de cordas, cerimônia que simboliza o avanço na graduação. “É orgulho. Acompanho o crescimento deles o ano inteiro”, comentou a idealizadora.

A programação encerrou com samba de roda e tarde de lazer no balneário Olho D’Água. Para Yasmin, as atividades reforçam o caráter comunitário do trabalho. Ela destacou o apoio recebido em 2025, incluindo a Prefeitura de Benevides, a Secretaria de Cultura, empresas locais e parceiros responsáveis pelos uniformes e hospedagem dos convidados. “O maior patrocínio é minha família”, disse.

Mesmo com os avanços, o projeto busca ampliar a rede de apoio. “Queremos mais pessoas e empresas fortalecendo essa iniciativa”, afirmou. Com voluntariado, união comunitária e dedicação, o Filhos da Liberdade segue expandindo sua atuação e consolidando a capoeira como instrumento de formação cidadã em Benevides.