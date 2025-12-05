Projeto Filhos da Liberdade realiza encontro anual e reforça papel social da capoeira em Benevides O projeto funciona de forma voluntária e atende jovens e adultos da região, usando a capoeira como ferramenta esportiva, cultural e social O Liberal 05.12.25 16h08 Benevides recebeu, nos dias 29 e 30 de novembro, mais uma edição do encontro anual do Projeto Social Filhos da Liberdade, iniciativa da capoeirista Yasmin “Borabora”. O evento reuniu oficinas, apresentações culturais, batizado, troca de cordas e um momento de integração no balneário Olho D’Água, movimentando a comunidade e fortalecendo o trabalho desenvolvido pelo grupo. Realizado todos os anos, o encontro marca o período de graduações dos alunos. Segundo Borabora, a proposta é oferecer novas experiências formativas e reconhecer o avanço dos praticantes. “As graduações são feitas anualmente. Trazemos convidados para acrescentar no aprendizado dos alunos”, afirmou. Filhos da Liberdade Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação O projeto funciona de forma voluntária e atende jovens e adultos da região. As aulas acontecem aos sábados, às 15h, no Ginásio Nagib Ssollon. A capoeira é usada como ferramenta esportiva, cultural e social. Nesta edição, o grupo recebeu dois convidados: a Monitora Anhuma, de São Paulo, e o mestre Pantera, de Ananindeua. Anhuma ministrou oficinas de musicalidade, canto e aquecimento vocal. Já Pantera apresentou movimentações de São Bento Grande de Angola, técnicas marcantes para quem pratica a modalidade. “Ele faz parte da minha trajetória na capoeira”, disse Yasmin. O ponto alto do encontro foi o batizado e a troca de cordas, cerimônia que simboliza o avanço na graduação. “É orgulho. Acompanho o crescimento deles o ano inteiro”, comentou a idealizadora. VEJA MAIS Programa de inclusão oferta aulas gratuitas de capoeira, natação, atletismo e futsal em Belém TEAtivo é realizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em parceria com o Ministério do Esporte Belém foi sede da 4ª edição do World Fight Capoeira no Altino Pimenta Evento reuniu atletas de vários estados e destacou a vertente de luta da capoeira sob direção do Mestre Burguês No próximo mês de outubro Belém recebe 14º Ver-o-Peso da Capoeira As atividades terão a presença de referências no esporte, que farão atividades com os participantes A programação encerrou com samba de roda e tarde de lazer no balneário Olho D’Água. Para Yasmin, as atividades reforçam o caráter comunitário do trabalho. Ela destacou o apoio recebido em 2025, incluindo a Prefeitura de Benevides, a Secretaria de Cultura, empresas locais e parceiros responsáveis pelos uniformes e hospedagem dos convidados. “O maior patrocínio é minha família”, disse. Mesmo com os avanços, o projeto busca ampliar a rede de apoio. "Queremos mais pessoas e empresas fortalecendo essa iniciativa", afirmou. Com voluntariado, união comunitária e dedicação, o Filhos da Liberdade segue expandindo sua atuação e consolidando a capoeira como instrumento de formação cidadã em Benevides. 