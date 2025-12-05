Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Projeto Filhos da Liberdade realiza encontro anual e reforça papel social da capoeira em Benevides

O projeto funciona de forma voluntária e atende jovens e adultos da região, usando a capoeira como ferramenta esportiva, cultural e social

O Liberal

Benevides recebeu, nos dias 29 e 30 de novembro, mais uma edição do encontro anual do Projeto Social Filhos da Liberdade, iniciativa da capoeirista Yasmin “Borabora”. O evento reuniu oficinas, apresentações culturais, batizado, troca de cordas e um momento de integração no balneário Olho D’Água, movimentando a comunidade e fortalecendo o trabalho desenvolvido pelo grupo.

Realizado todos os anos, o encontro marca o período de graduações dos alunos. Segundo Borabora, a proposta é oferecer novas experiências formativas e reconhecer o avanço dos praticantes. “As graduações são feitas anualmente. Trazemos convidados para acrescentar no aprendizado dos alunos”, afirmou.

Filhos da Liberdade

O projeto funciona de forma voluntária e atende jovens e adultos da região. As aulas acontecem aos sábados, às 15h, no Ginásio Nagib Ssollon. A capoeira é usada como ferramenta esportiva, cultural e social.

Nesta edição, o grupo recebeu dois convidados: a Monitora Anhuma, de São Paulo, e o mestre Pantera, de Ananindeua. Anhuma ministrou oficinas de musicalidade, canto e aquecimento vocal. Já Pantera apresentou movimentações de São Bento Grande de Angola, técnicas marcantes para quem pratica a modalidade. “Ele faz parte da minha trajetória na capoeira”, disse Yasmin.

O ponto alto do encontro foi o batizado e a troca de cordas, cerimônia que simboliza o avanço na graduação. “É orgulho. Acompanho o crescimento deles o ano inteiro”, comentou a idealizadora.

VEJA MAIS

image Programa de inclusão oferta aulas gratuitas de capoeira, natação, atletismo e futsal em Belém
TEAtivo é realizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em parceria com o Ministério do Esporte

image Belém foi sede da 4ª edição do World Fight Capoeira no Altino Pimenta
Evento reuniu atletas de vários estados e destacou a vertente de luta da capoeira sob direção do Mestre Burguês

image No próximo mês de outubro Belém recebe 14º Ver-o-Peso da Capoeira
As atividades terão a presença de referências no esporte, que farão atividades com os participantes

A programação encerrou com samba de roda e tarde de lazer no balneário Olho D’Água. Para Yasmin, as atividades reforçam o caráter comunitário do trabalho. Ela destacou o apoio recebido em 2025, incluindo a Prefeitura de Benevides, a Secretaria de Cultura, empresas locais e parceiros responsáveis pelos uniformes e hospedagem dos convidados. “O maior patrocínio é minha família”, disse.

Mesmo com os avanços, o projeto busca ampliar a rede de apoio. “Queremos mais pessoas e empresas fortalecendo essa iniciativa”, afirmou. Com voluntariado, união comunitária e dedicação, o Filhos da Liberdade segue expandindo sua atuação e consolidando a capoeira como instrumento de formação cidadã em Benevides.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mais esportes

capoeira

projeto social filhos da liberdade

esporte amador paraense

jornal amazônia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

ADRENALINA

Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá

05.12.25 17h40

Futebol

Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil

O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição.

05.12.25 14h00

FUTEBOL

Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão

Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense

05.12.25 12h56

FUTEBOL

Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias

Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026.

05.12.25 12h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes

Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista.

05.12.25 11h29

FUTEBOL

Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números

O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF.

04.12.25 15h12

FUTEBOL

Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais

Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores

05.12.25 11h54

FUTEBOL

Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias

Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026.

05.12.25 12h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda