No próximo mês de outubro Belém recebe 14º Ver-o-Peso da Capoeira As atividades terão a presença de referências no esporte, que farão atividades com os participantes O Liberal 25.09.25 15h51 A ginga que une esporte, cultura e tradição na roda de capoeira. (Neyvicton Trindade) O Ginásio Altino Pimenta, em Belém, será palco do 14º Ver-o-Peso da Capoeira, entre os dias 17 e 19 de outubro de 2025. O evento reúne capoeiristas do Pará e de outros estados e já é considerado uma tradição cultural e esportiva da cidade. A programação inclui campeonato interno infantil, batizado, troca de corda e formatura. As atividades terão a presença do Mestre Burguês, de Curitiba, presidente do Grupo Muzenza de Capoeira, e do Mestre Abel, do Grupo Cabanos Capoeira, de Belém, responsáveis por oficinas e palestras. VEJA MAIS Festival Zimba Carajás: carimbó, capoeira e brega tomam conta do sudeste do Pará Evento tem programação até este sábado (27), mobilizando mestres, grupos e artistas em geral em circulação para fomentar a cultura amazônica XXVI Campeonato Paraense de Capoeira: segunda etapa acontece neste domingo em Icoaraci O evento é organizado pela Federação Paraense de Capoeira (Fepac) e reúne grupos de várias regiões do estado Projeto social de Bujaru revela atletas de capoeira e MMA no Pará Iniciativa liderada pelo mestre Erik Silva promove esporte em comunidades e já classificou representantes para torneios nacionais e internacionais No domingo (19), às 9h30, também no Altino Pimenta, será realizado o World Fight Capoeira 4 (WFC 4), competição dedicada à vertente de luta da capoeira. Sob a supervisão do Mestre Burguês, serão disputadas lutas casadas em diferentes categorias de peso. As lutas confirmadas são: Pai de Santo x Pastor (meio-pesado) Esquisito x Carajás (médio) Cabeção x Coringa (meio-médio) Soneka x Tubarão (super-pesado) Lucas x Tigre (pesado) O projeto é organizado pelo Contramestre San, fundador do Centro de Treinamento de Capoeira (CTC Contramestre San), que atua há mais de 30 anos na modalidade. Serviço: 14º Ver-o-Peso da Capoeira Data: 17 a 19 de outubro de 2025 Local: Ginásio Altino Pimenta – Avenida de Souza Franco, 456 – Reduto