No próximo mês de outubro Belém recebe 14º Ver-o-Peso da Capoeira

O Ginásio Altino Pimenta, em Belém, será palco do 14º Ver-o-Peso da Capoeira, entre os dias 17 e 19 de outubro de 2025. O evento reúne capoeiristas do Pará e de outros estados e já é considerado uma tradição cultural e esportiva da cidade.

A programação inclui campeonato interno infantil, batizado, troca de corda e formatura. As atividades terão a presença do Mestre Burguês, de Curitiba, presidente do Grupo Muzenza de Capoeira, e do Mestre Abel, do Grupo Cabanos Capoeira, de Belém, responsáveis por oficinas e palestras.

No domingo (19), às 9h30, também no Altino Pimenta, será realizado o World Fight Capoeira 4 (WFC 4), competição dedicada à vertente de luta da capoeira. Sob a supervisão do Mestre Burguês, serão disputadas lutas casadas em diferentes categorias de peso.

As lutas confirmadas são:

Pai de Santo x Pastor (meio-pesado)

Esquisito x Carajás (médio)

Cabeção x Coringa (meio-médio)

Soneka x Tubarão (super-pesado)

Lucas x Tigre (pesado)

O projeto é organizado pelo Contramestre San, fundador do Centro de Treinamento de Capoeira (CTC Contramestre San), que atua há mais de 30 anos na modalidade.

Serviço:

14º Ver-o-Peso da Capoeira

Data: 17 a 19 de outubro de 2025

Local: Ginásio Altino Pimenta – Avenida de Souza Franco, 456 – Reduto