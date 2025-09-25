Capa Jornal Amazônia
No próximo mês de outubro Belém recebe 14º Ver-o-Peso da Capoeira

As atividades terão a presença de referências no esporte, que farão atividades com os participantes

O Liberal
fonte

A ginga que une esporte, cultura e tradição na roda de capoeira. (Neyvicton Trindade)

O Ginásio Altino Pimenta, em Belém, será palco do 14º Ver-o-Peso da Capoeira, entre os dias 17 e 19 de outubro de 2025. O evento reúne capoeiristas do Pará e de outros estados e já é considerado uma tradição cultural e esportiva da cidade.

A programação inclui campeonato interno infantil, batizado, troca de corda e formatura. As atividades terão a presença do Mestre Burguês, de Curitiba, presidente do Grupo Muzenza de Capoeira, e do Mestre Abel, do Grupo Cabanos Capoeira, de Belém, responsáveis por oficinas e palestras.

No domingo (19), às 9h30, também no Altino Pimenta, será realizado o World Fight Capoeira 4 (WFC 4), competição dedicada à vertente de luta da capoeira. Sob a supervisão do Mestre Burguês, serão disputadas lutas casadas em diferentes categorias de peso.

As lutas confirmadas são:

  • Pai de Santo x Pastor (meio-pesado)
  • Esquisito x Carajás (médio)
  • Cabeção x Coringa (meio-médio)
  • Soneka x Tubarão (super-pesado)
  • Lucas x Tigre (pesado)

O projeto é organizado pelo Contramestre San, fundador do Centro de Treinamento de Capoeira (CTC Contramestre San), que atua há mais de 30 anos na modalidade.

Serviço:
14º Ver-o-Peso da Capoeira
Data: 17 a 19 de outubro de 2025
Local: Ginásio Altino Pimenta – Avenida de Souza Franco, 456 – Reduto

Palavras-chave

mais esportes

capoeira

ver-o-peso da capoeira

jornal amazônia
Esportes
