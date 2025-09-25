Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

São Paulo e LDU Quito jogarão pela Libertadores às 19h (X/ @Libertadores)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (25/09), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, Europa League, Copa Sulamericana, Libertadores e outras competições internacionais.

Às 19h, o São Paulo jogará contra o LDU Quito pela Libertadores. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Estudiantes pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Coritiba x Criciúma - 19h - Disney+
  2. Atlético-GO x América-MG - 21h30 - Disney+
  3. Chapecoense x Avaí - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Osasuna x Elche - 14h30 - Disney+
  2. Real Oviedo x Barcelona - 16h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Khaleej x Al Taawon - 12h10 - Sem informações
  2. Al Shabab x Al Kholood - 12h25 - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Hilal x Al Akhdoud - 15h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Copa Itália

  1. Genoa x Empoli - 13h30 - SportyNet
  2. Torino x Pisa - 16h - SportyNet

Copa Libertadores da América

  1. São Paulo x LDU Quito - 19h - Paramount+
  2. Estudiantes x Flamengo - 21h30 - ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

  1. Universidad de Chile x Alianza Lima - 21h30 - Paramount+

Liga Europa - Europa League

  1. Go Ahead Eagles x FCSB - 13h45 - Sem informações
  2. LOSC x Brann - 13h45 - CazéTV
  3. Aston Villa x Bologna - 16h - CazéTV
  4. Salzburg x Porto - 16h - CazéTV
  5. Rangers x Genk - 16h - Sem informações
  6. Ferencváros x Viktoria Plzen - 16h - Sem informações
  7. Young Boys x Panathinaikos - 16h - Sem informações
  8. Stuttgart x Celta - 16h - Sem informações
  9. Utrecht x Lyon - 16h - Sem informações

Onde assistir ao jogo de São Paulo e LDU; veja o horário

O jogo entre São Paulo x LDU de Quito terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Estudiantes e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Estudiantes x Flamengo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Universidad e Alianza Lima; veja o horário

O jogo entre Univ. de Chile x Alianza Lima terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Aston Villa e Bologna; veja o horário

O jogo entre Aston Villa x Bologna terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 15h - Al Hilal x Al Akhdoud - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 16h30 - Real Oviedo x Barcelona - La Liga
  2. 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Libertadores
  3. 21h35 - Chapecoense x Avaí - Série B do Brasileirão

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quinta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 14h30 - Osasuna x Elche - La Liga
  2. 16h30 - Real Oviedo x Barcelona - La Liga
  3. 19h - Coritiba x Criciúma - Série B do Brasileirão
  4. 21h30 - Atlético-GO x América-MG - Série B do Brasileirão
  5. 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Libertadores
  6. 21h35 - Chapecoense x Avaí - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

  1. 19h - São Paulo x LDU Quito - Libertadores
  2. 21h30 - Universidad de Chile x Alianza Lima - Copa Sulamericana

SportyNet

  1. 13h30 - Genoa x Empoli - Coppa Italia
  2. 16h - Torino x Pisa - Coppa Italia
