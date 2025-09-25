Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 25.09.25 7h00 São Paulo e LDU Quito jogarão pela Libertadores às 19h (X/ @Libertadores) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (25/09), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, Europa League, Copa Sulamericana, Libertadores e outras competições internacionais. Às 19h, o São Paulo jogará contra o LDU Quito pela Libertadores. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Estudiantes pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x Criciúma - 19h - Disney+ Atlético-GO x América-MG - 21h30 - Disney+ Chapecoense x Avaí - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN 4 e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Osasuna x Elche - 14h30 - Disney+ Real Oviedo x Barcelona - 16h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Saudita Al Khaleej x Al Taawon - 12h10 - Sem informações Al Shabab x Al Kholood - 12h25 - Youtube (Canal GOAT) Al Hilal x Al Akhdoud - 15h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Copa Itália Genoa x Empoli - 13h30 - SportyNet Torino x Pisa - 16h - SportyNet Copa Libertadores da América São Paulo x LDU Quito - 19h - Paramount+ Estudiantes x Flamengo - 21h30 - ESPN e Disney+ Copa Sul-Americana Universidad de Chile x Alianza Lima - 21h30 - Paramount+ Liga Europa - Europa League Go Ahead Eagles x FCSB - 13h45 - Sem informações LOSC x Brann - 13h45 - CazéTV Aston Villa x Bologna - 16h - CazéTV Salzburg x Porto - 16h - CazéTV Rangers x Genk - 16h - Sem informações Ferencváros x Viktoria Plzen - 16h - Sem informações Young Boys x Panathinaikos - 16h - Sem informações Stuttgart x Celta - 16h - Sem informações Utrecht x Lyon - 16h - Sem informações Onde assistir ao jogo de São Paulo e LDU; veja o horário O jogo entre São Paulo x LDU de Quito terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Estudiantes e Flamengo; veja o horário O jogo entre Estudiantes x Flamengo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Universidad e Alianza Lima; veja o horário O jogo entre Univ. de Chile x Alianza Lima terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Aston Villa e Bologna; veja o horário O jogo entre Aston Villa x Bologna terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 15h - Al Hilal x Al Akhdoud - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 16h30 - Real Oviedo x Barcelona - La Liga 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Libertadores 21h35 - Chapecoense x Avaí - Série B do Brasileirão SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quinta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira. Disney+ 14h30 - Osasuna x Elche - La Liga 16h30 - Real Oviedo x Barcelona - La Liga 19h - Coritiba x Criciúma - Série B do Brasileirão 21h30 - Atlético-GO x América-MG - Série B do Brasileirão 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Libertadores 21h35 - Chapecoense x Avaí - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+
19h - São Paulo x LDU Quito - Libertadores
21h30 - Universidad de Chile x Alianza Lima - Copa Sulamericana

SportyNet
13h30 - Genoa x Empoli - Coppa Italia
16h - Torino x Pisa - Coppa Italia 