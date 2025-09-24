Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festival Zimba Carajás: carimbó, capoeira e brega tomam conta do sudeste do Pará

Evento tem programação até este sábado (27), mobilizando mestres, grupos e artistas em geral em circulação para fomentar a cultura amazônica

Eduardo Rocha
fonte

Símbolo da Amazônia, o carimbó é disseminado no Festival Zimba Carajás (Foto: Arquivo do Coletivo Carimbó do Sudeste)

Antigas e novas gerações de moradores dos municípios de Parauapebas e de Canaã dos Carajás, no sudeste do Estado do Pará, contam até este sábado (27) com uma programação intensa de carimbó, capoeira e brega, como parte do IV Festival Zimba Carajás - Festival de Carimbó de Parauapebas. Esse gênero musical e de dança recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 11 de setembro de 2014, mas faltava uma maior circulação dos produtores dessa manifestação cultural pelo Pará e Brasil. Então, em 2020, foi realizada a primeira edição do Zimba Carajás - Festival de Carimbó de Parauapebas, e, agora, ocorre o quarto momento do festival, iniciado na segunda-feira (22), em formato de Circulação pela própria Parauapebas e em Canaã dos Carajás, como iniciativa do Ponto de Cultura Zimba Carajás.

Esse projeto foi possível por meio da seleção da Política Nacional de Cultura Aldir Blanc (PNAB - Pará), Edital de Chamamento Público nº 005/2025 - Fomento à Circulação de Projetos Culturais que tem como proponente Carla Oliveira. 
"O Festival reúne três patrimônios: o carimbó, a capoeira e o brega, ou seja, uma oportunidade única de celebrar a cultura paraense e se conectar com as raízes da nossa identidade", destaca Solange Loureiro, do Ponto de Cultura Zimba Carajás. A programação envolve vivências com mestres e mestras provenientes de diversas regiões do Estado; show musical com grupos de carimbó da região de Carajás e de outras regiões; oficinas de ritmos percussivos; oficina de dança; oficina de Confecção de Instrumentos Tradicionais do Carimbó e, ainda, uma Feira de Economia Criativa com o coletivo Quintal Criativo.

Integração

Desde segunda-feira (22) até esta quinta (25), são realizadas as oficinas de percussão, dança e rítmicas de maracas em Parauapebas. Na sexta (26), será a vez da oficina de Confecção de Maracas, ministrada por Mestre Lucas Bragança; da Feira de Economia Criativa e Show cultural na Casa da Cultura de Canaã do Carajás com os grupos Girassóis Encantos do Pará, Flores do Carimbó, Coletivo de Mestres e Alunos da Escola de Música da Casa da Cultura.

Já neste sábado (27), o público vai conferir o Grande Encontros dos Três Patrimônios. Será um momento de celebração e comemoração de 11 anos do registro do carimbó como Patrimonio Brasileiro, fazendo uma grande conexão de ritmos, unindo gerações e tradições: capoeira, bandas de brega, carimbozeiras, carimbozeiros, mestres, mestras, jovens, e crianças.

A programação conta com roda de capoeira com Dandara Bambula e o show cultural de bandas e grupos de carimbó: Fuzuê, Flor de Carajás do Instituto Mulheres de Atitude, Flor da Resistência de Palmares, Flor de Carajás do Instituto Inespcult - Educacional, Grupo da Terceira Idade, Regional Zimba Carajás com a participação de Peixinho Vibe, Cabloco Rústico, CarimbOCA (Grupos de Parauapebas), Flores de Carimbó (Canaã do Carajás) e grupos de outros municípios: Sancari, de Belém; Acauã, de Cachoeira do Arari, do Marajó , e Coletivo de Mestres (mestres de municípios de relevância do carimbó. 

O brega vai ser garantido pelos artistas Tom Ferreira Brega Pop, SumanaSound e Banda Pai D’ Égua. "Queremos fomentar a cultura popular paraense na região de Carajás, estimulando e incentivando a reflexão crítica sobre a identidade cultural e a importância do patrimônio imaterial, além de trabalhar a inclusão", ressalta Solange Loureiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

festival zimba
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITAMENTE

Exposição ‘Belém da Belle Époque’ abre em Belém com 25 casarões históricos redesenhados

Casa Fauno recebe a mostra do arquiteto, poeta e artista visual Jeová Barros, com visitação gratuita até 25 de novembro

24.09.25 9h00

LANÇAMENTO MUSICAL

Nova canção de Liz Amazônia celebra o Círio de Nazaré e traz dueto com Lucinnha Bastos

A música, que já está nas plataformas digitais, foi composta após inspiração em sonho e traduz em versos a devoção à padroeira dos paraenses

23.09.25 19h32

ESPETÁCULO

Theatro da Paz recebe ‘Amazônia Jazz Band’ em noite latina com Gretchen, Esdras e Warilou

Espetáculo acontece no dia 1º de outubro, com duas sessões, ingressos a R$ 2

23.09.25 18h42

FÃ MIRIM

Bebê encanta web ao cantar e dançar remix de ‘Ao Pôr do Sol’ feito por DJ Gigio Boy

Segundo a mãe, Maria Heloísa já demonstra interesse pela música desde pequena

23.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

GRATUITAMENTE

Exposição ‘Belém da Belle Époque’ abre em Belém com 25 casarões históricos redesenhados

Casa Fauno recebe a mostra do arquiteto, poeta e artista visual Jeová Barros, com visitação gratuita até 25 de novembro

24.09.25 9h00

CULTURA

Nany People compartilha com público em Belém que ‘Ser mulher não é para qualquer um’

Espetáculo traz histórias da vida de Nany, fã de Fafá de Belém, marcando 50 anos de carreira artística dessa atriz e comediante mineira, e terá como palco o centenário Theatro da Paz, nesta sexta-feira (26)

24.09.25 8h00

CULTURA

Festival Zimba Carajás: carimbó, capoeira e brega tomam conta do sudeste do Pará

Evento tem programação até este sábado (27), mobilizando mestres, grupos e artistas em geral em circulação para fomentar a cultura amazônica

24.09.25 8h30

polêmica

Carol Castro detona coroação de Virginia como Rainha de Bateria da Grande Rio

Carol revelou que ficou chocada com tamanho desprendimento

23.09.25 15h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda