Festival Zimba Carajás: carimbó, capoeira e brega tomam conta do sudeste do Pará

Antigas e novas gerações de moradores dos municípios de Parauapebas e de Canaã dos Carajás, no sudeste do Estado do Pará, contam até este sábado (27) com uma programação intensa de carimbó, capoeira e brega, como parte do IV Festival Zimba Carajás - Festival de Carimbó de Parauapebas. Esse gênero musical e de dança recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 11 de setembro de 2014, mas faltava uma maior circulação dos produtores dessa manifestação cultural pelo Pará e Brasil. Então, em 2020, foi realizada a primeira edição do Zimba Carajás - Festival de Carimbó de Parauapebas, e, agora, ocorre o quarto momento do festival, iniciado na segunda-feira (22), em formato de Circulação pela própria Parauapebas e em Canaã dos Carajás, como iniciativa do Ponto de Cultura Zimba Carajás.

Esse projeto foi possível por meio da seleção da Política Nacional de Cultura Aldir Blanc (PNAB - Pará), Edital de Chamamento Público nº 005/2025 - Fomento à Circulação de Projetos Culturais que tem como proponente Carla Oliveira.

"O Festival reúne três patrimônios: o carimbó, a capoeira e o brega, ou seja, uma oportunidade única de celebrar a cultura paraense e se conectar com as raízes da nossa identidade", destaca Solange Loureiro, do Ponto de Cultura Zimba Carajás. A programação envolve vivências com mestres e mestras provenientes de diversas regiões do Estado; show musical com grupos de carimbó da região de Carajás e de outras regiões; oficinas de ritmos percussivos; oficina de dança; oficina de Confecção de Instrumentos Tradicionais do Carimbó e, ainda, uma Feira de Economia Criativa com o coletivo Quintal Criativo.

Integração

Desde segunda-feira (22) até esta quinta (25), são realizadas as oficinas de percussão, dança e rítmicas de maracas em Parauapebas. Na sexta (26), será a vez da oficina de Confecção de Maracas, ministrada por Mestre Lucas Bragança; da Feira de Economia Criativa e Show cultural na Casa da Cultura de Canaã do Carajás com os grupos Girassóis Encantos do Pará, Flores do Carimbó, Coletivo de Mestres e Alunos da Escola de Música da Casa da Cultura.

Já neste sábado (27), o público vai conferir o Grande Encontros dos Três Patrimônios. Será um momento de celebração e comemoração de 11 anos do registro do carimbó como Patrimonio Brasileiro, fazendo uma grande conexão de ritmos, unindo gerações e tradições: capoeira, bandas de brega, carimbozeiras, carimbozeiros, mestres, mestras, jovens, e crianças.

A programação conta com roda de capoeira com Dandara Bambula e o show cultural de bandas e grupos de carimbó: Fuzuê, Flor de Carajás do Instituto Mulheres de Atitude, Flor da Resistência de Palmares, Flor de Carajás do Instituto Inespcult - Educacional, Grupo da Terceira Idade, Regional Zimba Carajás com a participação de Peixinho Vibe, Cabloco Rústico, CarimbOCA (Grupos de Parauapebas), Flores de Carimbó (Canaã do Carajás) e grupos de outros municípios: Sancari, de Belém; Acauã, de Cachoeira do Arari, do Marajó , e Coletivo de Mestres (mestres de municípios de relevância do carimbó.

O brega vai ser garantido pelos artistas Tom Ferreira Brega Pop, SumanaSound e Banda Pai D’ Égua. "Queremos fomentar a cultura popular paraense na região de Carajás, estimulando e incentivando a reflexão crítica sobre a identidade cultural e a importância do patrimônio imaterial, além de trabalhar a inclusão", ressalta Solange Loureiro.