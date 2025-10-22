Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Belém foi sede da 4ª edição do World Fight Capoeira no Altino Pimenta

Evento reuniu atletas de vários estados e destacou a vertente de luta da capoeira sob direção do Mestre Burguês

O Liberal
fonte

A programação contou com combates casados e categorias de peso variadas (Victor Xavier / Divulgação)

O Ginásio Municipal Altino Pimenta, em Belém, foi palco no último domingo (19) da quarta edição do World Fight Capoeira (WFC 4), um dos principais eventos de combate de capoeira do país. A competição trouxe para a capital paraense a vertente marcial da capoeira, unindo tradição, técnica e muita energia.

Sob a supervisão do Mestre Burguês, referência mundial na modalidade e presidente do Grupo Muzenza, o torneio reuniu atletas de diferentes estados brasileiros em disputas empolgantes. A programação contou com combates casados e categorias de peso variadas, que destacaram o alto nível técnico dos competidores.

O World Fight Capoeira tem como objetivo valorizar a capoeira em sua essência de luta, mostrando o potencial esportivo e competitivo da prática, sem perder o vínculo com suas raízes culturais e históricas. A realização do evento em Belém reforça o papel do Pará no fortalecimento dessa expressão genuinamente brasileira.

Tradição e evolução da capoeira

Segundo os organizadores, a proposta do torneio é ampliar o reconhecimento da capoeira como modalidade de combate, sem deixar de lado o valor cultural e social que ela representa. O evento também reforça a importância da disciplina, da formação de atletas e do intercâmbio entre grupos e mestres de diferentes linhagens.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mais esportes

capoeira

grupo muzenza

world fight capoeira
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

MAIS ESPORTES

Belém foi sede da 4ª edição do World Fight Capoeira no Altino Pimenta

Evento reuniu atletas de vários estados e destacou a vertente de luta da capoeira sob direção do Mestre Burguês

22.10.25 20h18

CORRIDA DO CÍRIO 2025

Entrega de kits inicia contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio em Belém

Maior corrida de rua do Norte do Brasil terá mais de 9 mil participantes e provas em dois dias; evento celebra tradição e histórias de superação

22.10.25 16h46

Mais esportes

Remo conquista o 1º turno do Campeonato Paraense de Futsal Sub-16

Time azulino venceu a AP na decisão e está classificado para a fase final

21.10.25 12h21

Mais esportes

Paraense conquista o tetracampeonato mundial de kickboxing no País de Gales

Kelson Barbosa foi um dos destaques do torneio e garantiu mais um título para a carreira

21.10.25 9h04

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Hélio dos Anjos elogia Guto Ferreira e aposta em acesso do Remo na Série B: 'Ele é um mestre'

Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, ex-treinador do Paysandu falou sobre a amizade com Guto e elogiou a condução do elenco do Leão nesta reta final da Segundona.

22.10.25 12h30

Futebol

Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria

Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026

22.10.25 10h10

Falta de interpretação da Fiel

Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube'

Dirigente afirma que declarações sobre a SAF foram mal interpretadas e reforça que o assunto não será tratado na atual gestão.

22.10.25 11h45

Futebol

Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B

Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores

21.10.25 17h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda