Belém foi sede da 4ª edição do World Fight Capoeira no Altino Pimenta Evento reuniu atletas de vários estados e destacou a vertente de luta da capoeira sob direção do Mestre Burguês O Liberal 22.10.25 20h18 A programação contou com combates casados e categorias de peso variadas (Victor Xavier / Divulgação) O Ginásio Municipal Altino Pimenta, em Belém, foi palco no último domingo (19) da quarta edição do World Fight Capoeira (WFC 4), um dos principais eventos de combate de capoeira do país. A competição trouxe para a capital paraense a vertente marcial da capoeira, unindo tradição, técnica e muita energia. Sob a supervisão do Mestre Burguês, referência mundial na modalidade e presidente do Grupo Muzenza, o torneio reuniu atletas de diferentes estados brasileiros em disputas empolgantes. A programação contou com combates casados e categorias de peso variadas, que destacaram o alto nível técnico dos competidores. O World Fight Capoeira tem como objetivo valorizar a capoeira em sua essência de luta, mostrando o potencial esportivo e competitivo da prática, sem perder o vínculo com suas raízes culturais e históricas. A realização do evento em Belém reforça o papel do Pará no fortalecimento dessa expressão genuinamente brasileira. Tradição e evolução da capoeira Segundo os organizadores, a proposta do torneio é ampliar o reconhecimento da capoeira como modalidade de combate, sem deixar de lado o valor cultural e social que ela representa. O evento também reforça a importância da disciplina, da formação de atletas e do intercâmbio entre grupos e mestres de diferentes linhagens. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes capoeira grupo muzenza world fight capoeira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MAIS ESPORTES Belém foi sede da 4ª edição do World Fight Capoeira no Altino Pimenta Evento reuniu atletas de vários estados e destacou a vertente de luta da capoeira sob direção do Mestre Burguês 22.10.25 20h18 CORRIDA DO CÍRIO 2025 Entrega de kits inicia contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio em Belém Maior corrida de rua do Norte do Brasil terá mais de 9 mil participantes e provas em dois dias; evento celebra tradição e histórias de superação 22.10.25 16h46 Mais esportes Remo conquista o 1º turno do Campeonato Paraense de Futsal Sub-16 Time azulino venceu a AP na decisão e está classificado para a fase final 21.10.25 12h21 Mais esportes Paraense conquista o tetracampeonato mundial de kickboxing no País de Gales Kelson Barbosa foi um dos destaques do torneio e garantiu mais um título para a carreira 21.10.25 9h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Hélio dos Anjos elogia Guto Ferreira e aposta em acesso do Remo na Série B: 'Ele é um mestre' Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, ex-treinador do Paysandu falou sobre a amizade com Guto e elogiou a condução do elenco do Leão nesta reta final da Segundona. 22.10.25 12h30 Futebol Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026 22.10.25 10h10 Falta de interpretação da Fiel Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube' Dirigente afirma que declarações sobre a SAF foram mal interpretadas e reforça que o assunto não será tratado na atual gestão. 22.10.25 11h45 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46