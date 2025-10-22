Belém foi sede da 4ª edição do World Fight Capoeira no Altino Pimenta

O Ginásio Municipal Altino Pimenta, em Belém, foi palco no último domingo (19) da quarta edição do World Fight Capoeira (WFC 4), um dos principais eventos de combate de capoeira do país. A competição trouxe para a capital paraense a vertente marcial da capoeira, unindo tradição, técnica e muita energia.

Sob a supervisão do Mestre Burguês, referência mundial na modalidade e presidente do Grupo Muzenza, o torneio reuniu atletas de diferentes estados brasileiros em disputas empolgantes. A programação contou com combates casados e categorias de peso variadas, que destacaram o alto nível técnico dos competidores.

O World Fight Capoeira tem como objetivo valorizar a capoeira em sua essência de luta, mostrando o potencial esportivo e competitivo da prática, sem perder o vínculo com suas raízes culturais e históricas. A realização do evento em Belém reforça o papel do Pará no fortalecimento dessa expressão genuinamente brasileira.

Tradição e evolução da capoeira

Segundo os organizadores, a proposta do torneio é ampliar o reconhecimento da capoeira como modalidade de combate, sem deixar de lado o valor cultural e social que ela representa. O evento também reforça a importância da disciplina, da formação de atletas e do intercâmbio entre grupos e mestres de diferentes linhagens.