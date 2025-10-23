Capa Jornal Amazônia
Programa de inclusão oferta aulas gratuitas de capoeira, natação, atletismo e futsal em Belém

TEAtivo é realizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em parceria com o Ministério do Esporte

Ayla Ferreira*
fonte

Equipe do Programa TEAtivo. (Foto: Divulgação)

Proporcionar, através do esporte, um maior desenvolvimento motor, cognitivo, social e emocional às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é o objetivo do Programa TEAtivo, que está com inscrições abertas e chega à capital paraense com diversas modalidades — todas gratuitas. As atividades serão desenvolvidas na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), localizada no bairro do Umarizal, em Belém.

O Programa TEAtivo será realizado em parceria com o Ministério do Esporte. Na região Norte, serão oferecidas as modalidades de capoeira, natação, atletismo e futsal por dez meses, para incentivar o desenvolvimento global e a inclusão social de pessoas com TEA. A expectativa é que 120 pessoas, na faixa de 6 a 18 anos, sejam atendidas.

Do total de vagas, 50% é destinado ao público feminino. As inscrições são gratuitas e os interessados devem se apresentar na secretaria do Centro de Atendimento Educacional Especializado (Caee) da unidade que fica localiza na Av. Generalíssimo Deodoro, nº 413, no bairro do Umarizal, no horário de 8h às 17h.

Após o lançamento do programa feito em Manaus nos dias 1 e 2 de outubro, o presidente da Federação das Apaes do Pará (Feapaes-PA), Emanoel O' de Almeida Filho, afirma que a região Norte também trará muitos resultados. "Temos um desafio e vamos cumprir com muito empenho", disse ele, ao se referir aos resultados que o programa apresentou este ano na Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (COSP), das Organizações das Nações Unidas (ONU).

Programa

A iniciativa foi criada pela Secretaria Nacional de Paradesporto (SNPAR). A expectativa é que o projeto beneficie 840 pessoas com autismo e suas famílias nas capitais da região Norte.

Como participar?

Para realizar a matrícula, é preciso levar a seguinte documentação

RG e CPF
Laudo de TEA
Declaração de matrícula escolar
Atestado médico (cardiológico)
Exame de instabilidade atlo-axial (apenas para quem tem deficiência múltipla com síndrome de down).

Serviço

Inscrições gratuitas para o Programa TEAtivo

Local: secretaria do Centro de Atendimento Educacional Especializado (Caee)
Endereço: avenida Generalíssimo Deodoro, nº 413, Umarizal
Hora:  8h às 17h

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

