Política

Política

Câmara celebra sanção da Lei que garante direitos às pessoas com autismo

Proposta de autoria da vereadora Nay Barbalho foi homologada pelo prefeito de Belém na semana que comemora o Dia do Vereador

O Liberal
fonte

Vereadora Nay Barbalho autora da lei que garante às pessoas com autismo o direito de ingressar e ficar em qualquer lugar, com itens específicos (Foto: Divulgação)

O prefeito de Belém, Igor Normando, sancionou nesta semana a Lei nº 10.199/2025, de autoria da vereadora Nay Barbalho (PP). A legislação assegura às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o direito de ingressar e permanecer em qualquer espaço público ou privado do município portando alimentos de suporte, utensílios de uso pessoal e objetos de apoio emocional ou sensorial.

“Essa lei representa dignidade e cidadania. É fundamental que seja conhecida, divulgada e respeitada para que saia do papel e se torne prática. Nosso compromisso é legislar para melhorar a vida das pessoas, garantindo políticas públicas que tragam segurança, acolhimento e facilitem o dia a dia das famílias”, destacou a vereadora Nay Barbalho.

Na prática, o reconhecimento da lei representa um avanço significativo para a inclusão e a cidadania das famílias atípicas, que ainda enfrentam dificuldades cotidianas diante da falta de compreensão e de adequações nos estabelecimentos.

A sanção ocorre em uma semana especial: nesta quarta-feira (1º), é celebrado o Dia do Vereador. A data reforça a importância do trabalho legislativo na criação de leis que transformam a vida das pessoas e aproximam a cidade de uma realidade mais justa e inclusiva.

A Lei nº 10.199/2025 simboliza a importância de iniciativas legislativas que impactam diretamente a vida da população e reforça a necessidade de políticas públicas que assegurem direitos e promovam uma inclusão efetiva em Belém.

