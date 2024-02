Popó mostra preparação para luta contra Bambam e promete nocaute rápido

A luta entre Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam, que será a principal do Fight Music Show 4 no sábado (24), tem gerado muita expectativa. E se depender do tetracampeão mundial, o show vai não vai durar muito tempo de ringue. Em vídeo publicado nas redes sociais, Popó foi questionado sobre quanto tempo duraria o evento.

"Vai ser rápido", garantiu Popó, mostrando confiança em sua vitória.

O vídeo também mostra parte da preparação de Popó para a luta. Nesta terça-feira (20), o baiano treinou pela primeira vez em São Paulo, cidade que vai receber o evento. Antes das atividades, ele mediu a glicemia, em processo que será repetido após o treino.

"Mostrando como está o meu começo de treino, o meio, final, como está a fadiga", disse Popó.

Popó e Bambam se enfrentarão na tela da TV Globo e do Combate no sábado (24), na arena Vibra São Paulo. Dessa vez, Popó entra no ringue para resolver uma rivalidade criada com o campeão do BBB 1.

Programação do Fight Music Show 4

Fight Music Show 4 será no dia 24 de fevereiro de 2024, às 20h30 (de Brasília), em São Paulo

CARD PRINCIPAL:

• Acelino Popó Freitas x Kleber Bambam (boxe)

• Nego do Borel x MC Gui (boxe)

• Emilene Juarez x Fernanda Lacerda (boxe)

• Thomaz Costa x Luiz Otávio Mesquita (boxe)

• Pobre Loco e Sheviii2k x Reyphysique e Cavalo (boxe)

CARD PRELIMINAR:

• Fábio Maldonado x Leo Leleco (boxe)

• Lucas Bomba x Martin Farley (MMA)

• Wellington Souza x Hugo Paiva (MMA)

• Pedro Oliveira x Max Alves (MMA)

