Popó e Bambam trocam agressões em coletiva de imprensa de evento de boxe em São Paulo; vídeo

A coletiva de imprensa do evento Fight Music Show 4, realizada na última terça-feira (13), em São Paulo, foi marcada por cenas de agressões. O ex-campeão mundial de boxe, Acelino "Popó" Freitas, protagonizou um momento tenso ao desferir um soco em Kleber "Bambam", vencedor do BBB1.

Os dois atletas, que se enfrentarão na luta principal do evento agendado para fevereiro, já carregavam consigo um histórico de provocações e ofensas mútuas. A coletiva, que inicialmente tinha o objetivo de promover o confronto, rapidamente se transformou em um campo de hostilidades.

Popó, visivelmente irritado com Bambam, não hesitou em expressar seu descontentamento. "Se você não calar a boca agora, eu vou te bater aqui, seu vi***", declarou Popó, desferindo um tapa de mão aberta no ex-BBB.

A situação ficou ainda mais tensa quando Mamá Brito, CEO do evento, quase foi atingido pelo tumulto. Seguranças das duas equipes agiram rapidamente, pulando as mesas para conter a briga e evitar que o combate se iniciasse antes da hora programada.

A animosidade entre os lutadores foi evidenciada nas trocas de declarações durante a coletiva. Bambam, confiante, afirmou: "Vai ser a primeira vez [no boxe], vou chocar o mundo e surpreendê-lo. Não pode deixar encostar. Se eu encostar, você vai cair..."

Popó, por sua vez, respondeu às provocações e acusou Bambam de difamação nas redes sociais. "Você falou várias coisas nas redes sociais, que fiz coisa errada quando era político, tenho tudo gravado. Seu empresário me pediu para não te processar. Eu vou te bater, ou aqui ou em cima do ringue, melhor ficar calado. Minha última luta foi com 38s, com você vai ser a mesma coisa", declarou o ex-campeão mundial.