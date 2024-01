Duelo de influenciadoras: Fight Music Show 4 anuncia luta entre ex-panicat e esposa de Popó

O Fight Music Show 4, agendado para o dia 24 de fevereiro em São Paulo, promete agitar o cenário do entretenimento com uma atração especial: um duelo de boxe entre as influenciadoras Emilene Freitas, esposa do tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas, e Fernanda Lacerda, conhecida como a ex-panicat Mendigata.

O evento terá Acelino Popó Freitas como protagonista em uma luta contra o ex-campeão do BBB 1, Kleber Bambam. Em coletiva no mês passado, Popó quase acertou um soco no próximo adversário, gerando ainda mais expectativa para o confronto. Nas edições anteriores, o tetracampeão mundial participou de lutas-exibição com Whindersson Nunes e nocauteou José Pelé Landi e Jr. Dublê.

Além do aguardado duelo de influenciadoras e da luta principal, o FMS 4 já anunciou outros confrontos, como o embate entre os cantores MC Gui e Nego do Borel, e o confronto entre o ator Thomaz Costa e o cantor MC Biel. O evento promete unir música e esporte, proporcionando uma experiência única para o público presente.