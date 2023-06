Ex-panicat Juju Salimeni fica nua em treino na academia após macacão abrir

A ex-Panicat Juju Salimeni passou por um momento de vergonha quando treinava em uma academia nos EUA. Em viagem com o noivo, o fisiculturista Diogo Basa, Juju acabou ficando parcialmente nua com uma abertura repentina do macacão fitness no meio da academia, enquanto filmava o treino.

A própria Juju Salimeni compartilhou o vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (8). O zíper da musa abriu enquanto ela estava realizando um exercício para os braços. "O dia que eu fiquei pelada na academia. Já aconteceu com vocês?", escreveu sobre o momento que a deixou com os seios à mostra. Juju logo fechou o macacão e fingiu que nada havia acontecido.

VEJA MAIS

Juju Salimeni já revelou que treina há mais de 20 anos. Nas suas redes sociais é possível ver vários momentos dos treinamentos constantes.