Juju Salimeni fala sobre sexo com seguidores

A musa fitness e ex-panicat Juju Salimeni, de 34 anos de idade, abriu um espaço para responder os seus seguidores. Nos stories do seu Instagram oficial, a beldade abriu uma caixinha de perguntas.

Entre as perguntas enviadas pelos fãs, a musa falou sobre a sua vida sexual com o seu namorado, Helisson Dias, com quem reatou o relacionamento há quase um mês. A ex-assistente de palco do Marcos Mion afirmou que não faz sexo todos os dias.

“Eu, hein. Admiro quem tem essa vontade todo dia”, respondeu ela. Na sequência, Juju respondeu se posaria novamente em alguma revista masculina: “Não porque a revista não existe mais e se existisse o cachê não valeria a pena”, afirmou.

Juju Salimeni, que é muito frequente em suas redes sociais, abriu o jogo recentemente e fez um desabafo, onde contou que estava enfrentando um problema de saúde mental. A beldade revelou que está vivendo dias totalmente complicados e que tem receio até em sair de casa.

“Vamos lá, amores. Queria compartilhar uma coisa que aconteceu comigo e mexeu demais. Dá para ver até no meu rosto. Quero compartilhar para me sentir melhor e ajudar outras pessoas também. Estou em um momento de crise de pânico. Já tinha tido outras crises de pânico, ansiedade, mas nunca dessa forma, nesse extremo, sem conseguir fazer as coisas e sair de dentro de casa, ir para academia, coisas que amo fazer”, iniciou ela.

“Começou a cinco dias atrás no salão fazendo o cabelo. Tive crise de labirintite, tudo rodou… Sempre quando sinto muito medo, a minha crise de ansiedade ataca. Eu não sei se é algo físico ou ansiedade. Fiquei com coração acelerado, sem conseguir respirar, pensei: ‘Vou morrer, vou morrer’. Já tinha passado por isso mas a crise ia embora”, finalizou.

Ainda sobre todo esse drama vivido, Juju recentemente usou as suas redes sociais para falar sobre as constantes crises de ansiedade que tem tido: “Trato a ansiedade há mais de 10 anos com remédio indicado pelo psiquiatra. Tenho altos e baixos. Passo fases tranquilas e outras tensas. Sendo bem sincera? Não sei se existe uma cura total, acho que aprendemos a controlar e a conviver. Eu estou numa fase de crises há uns três dias. Hoje mesmo chorei bastante de manhã até a crise passar. Quando acalmei, voltei à minha rotina normal. E vamos levando”, revelou ela, que já contou ter tido depressão.