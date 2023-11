Popó fala sobre luta com Bambam e manda recado: 'Você vai cair'; vídeo

O Tetracampeão Mundial Popó falou sobre a luta confirmada com o ex-BBB Kleber Bambam, prevista para o próximo ano no Fight Music Show. O lutador novamente fez críticas ao influenciador e afirmou ter aceitado o desafio no ringue por muita insistência de Bambam.

"Pessoas que estão fora da mídia, como é o Bambam, eles fazem de tudo. O Naldo mentiu, mentiu, mentiu, quando atingiu o topo da mentira ele parou e falou que não queria mais lutar. O Bambam já tem seis meses enchendo o meu saco todos os dias. Então vou lutar com ele. Lutar não, eu vou bater nele", afirmou Popó.

Popó deixou claro que há uma diferença nesta luta, já que ele é profissional e o ex-BBB, não. Além de abrir o jogo e falar que Bambam quer usar o duelo para voltar a mídia, o campeão de boxe também mandou um recado para o futuro adversário. Veja!

"Se eu for lutar contra um cara que é lutador, eu luto por respeito a ele. Mas quando eu vou lutar com um que não é lutador e faz um desafio desses, eu não luto, eu bato, é diferente. É o caso do Bambam, então Bambam, você vai cair", disparou.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)