Dynho Alves é nocauteado por Livinho, que conquista cinturão e é desafiado por Popó; vídeo

MC Livinho passou por cima de Dynho Alves, em co-main event da noite, da terceira edição do 'Fight Music Show'. A luta ocorreu na noite deste sábado (26) em São Paulo, e o duelo entre os artistas era o mais aguardado.

Está é a segunda luta de boxe de Dynho, porém Livinho não tomou conhecimento disso. O funkeiro dominou o marido de Mirella, que precisou mostrar raça para suportar alguns knockdowns nos assaltos iniciais.

VEJA MAIS

Com direito à presença do lutador do UFC Caio Borralho e do rapper Ice Blue em seu corner, Livinho soube aproveitar a vantagem de altura de 11 cm. Com mais envergadura, o cantor atacou da longa distância e não permitiu que o oponente se aproximasse.

Após sofrer o quarto knockdown no quarto assalto, Dynho Alves foi impedido pelo árbitro de continuar no confronto. Com o resultado, Livinho conquistou o título dos influencers, que deve ser defendido na próxima edição do evento.

Popó também lutou no 'Fight Music Show'. Ele venceu Júnior Dublê, influenciador famoso por interpretar Vin Diesel, com apenas 15 segundos de luta.

Após a luta, Popó já desafiou o seu próximo adversário: "MC Livinho, eu topo com você. Você é muito mais novo do que eu, mas eu não como nada, a Bahia nao come Reggae, é murro na cabeça, meu irmão. Não vai ser luta apresentação, vai ser luta de verdade valendo o cinturão dele".