Pia Sundhage está confiante para reencontro entre Brasil e França: ‘Esse é o momento’

O reencontro entre Brasil e França neste sábado (29), pela fase de grupos da Copa do Mudo Feminina, tem sido bastante esperado após o último duelo das seleções em 2019. Para a técnica da Seleção Brasileira Feminina, Pia Sundhage, a equipe está “bem diferente” após quatro anos.

Em entrevista coletiva depois do último treinamento antes da partida, a sueca demonstrou estar confiante na equipe formada. “Sempre há uma história em confrontos. Quanto mais você joga contra um time como a França, mais você fica perto da vitória. Tento comparar 2019 com agora e está muito diferente. Ganharam confiança, falam que é possível. Esse é o momento para jogar um grande futebol e ganhar o jogo”, afirmou a técnica.

Ao lado de Sundhage, Luana Bertolucci opinou como jogadora e ressaltou a fala da treinadora. “Eu penso que estamos prontas. O poder que temos no ataque é algo especial. Temos também jogadoras vindo do banco, e isso é a chave do sucesso”.

A técnica não falou sobre a escalação e frisou que a partida contra a França é diferente da estreia contra o Panamá, vencida pelo Brasil por 4 a 0. O duelo em Brisbane será “difícil, mas não impossível”, diz Pia.

“Fizemos um trabalho fantástico com as jogadoras. Não é só defesa, mas atitude. Não sofrer gols é importante, mas o mais importante é marcar gols ainda mais contra a França”, completou.

Brasil X França

O Brasil enfrenta a França neste sábado (29), às 7h (horário de Brasília), em Brisbane, pela segunda rodada do grupo F da Copa do Mundo Feminina. O jogo será transmitido ao vivo pela TV Globo, ge e SporTV.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)