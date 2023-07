Jogadora mais cara do mundo, meia Keira Walsh, da Inglaterra, sofre lesão grave no joelho na Copa

A meio-campista Keira Walsh, da seleção inglesa, passou por um momento de aflição na partida contra a Dinamarca, válida pela segunda rodada do grupo D da Copa do Mundo Feminina. Aos 34 minutos do primeiro tempo, a jogadora sofreu uma lesão no joelho e caiu no gramado, pedindo substituição. A preocupação agora é com a gravidade da lesão, que pode deixar Walsh fora do restante do torneio e até mesmo desfalcar o Barcelona, clube que ela defende desde 2022.

VEJA MAIS

O lance que resultou na lesão aconteceu quando Keira Walsh pisou em falso e caiu sozinha no campo. Com muitas dores no joelho, a meio-campista colocou a mão na região lesionada e não conseguiu mais se levantar. No momento da lesão, a Inglaterra estava vencendo a Dinamarca por 1 a 0 - placar que se manteve até o fim da partida.

Caso a lesão de Walsh seja confirmada, a atleta pode ser obrigada a ficar de fora do restante da Copa do Mundo Feminina, representando um grande desfalque para a seleção inglesa. Além disso, a meio-campista também pode ficar afastada dos gramados no Barcelona, clube que ela representa desde 2022, quando foi contratada como a jogadora mais cara da história do futebol feminino.

A contratação de Keira Walsh pelo Barcelona foi uma transação expressiva, já que o clube catalão pagou cerca de 460 mil euros (aproximadamente R$ 2,3 milhões) ao Manchester City. Com sua presença no elenco, Walsh contribuiu em 36 partidas, anotando um gol e fornecendo duas assistências. Além disso, ela conquistou títulos importantes como a Liga dos Campeões Feminina, uma Liga Espanhola e uma Supercopa Feminina da Espanha.