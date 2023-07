Copa do Mundo Feminina 2023: Espanha e Japão garantem vaga nas oitavas de final

A emocionante disputa da Copa do Mundo Feminina 2023 continua a todo vapor na Austrália e na Nova Zelândia. Na última quarta-feira (26), as seleções de Espanha e Japão se destacaram, assegurando sua classificação antecipada para as oitavas de final no Grupo C.

O primeiro confronto do Grupo C viu a seleção espanhola dominar Zâmbia, aplicando uma impressionante goleada de 5 a 0. As espanholas, lideradas pela melhor jogadora do mundo, impuseram seu ritmo desde o início do jogo, com gols de Abelleira e Hermoso no primeiro tempo. Na segunda etapa, Hermoso marcou novamente, e Alba Redondo contribuiu com mais dois gols, consolidando a vitória e colocando a Espanha na liderança do grupo.

O Japão, por sua vez, enfrentou a Costa Rica no segundo jogo do Grupo C e manteve sua invencibilidade com outra vitória, desta vez por 2 a 0. As japonesas mostraram habilidade e eficiência em campo, com gols de Naomoto e Fujino no primeiro tempo, garantindo a classificação para as oitavas de final.