Torcedor de 14 anos realiza sonho e visita a Curuzu em meio ao tratamento oncológico Em cuidados paliativos no Hospital Oncológico Infantil, Márcio Kauã Rosa conheceu o estádio do Paysandu, jogadores e ídolos que acompanhava pela TV O Liberal 26.09.25 16h46 O pequeno bicolor realizou o sonho de conhecer o estádio e os jogadores. (Alex Ribeiro / Agência Pará) O adolescente Márcio Kauã Rosa de Jesus, de 14 anos, paciente oncológico em cuidados paliativos no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol), realizou nesta sexta-feira (26) o sonho de conhecer o Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, casa do Paysandu. A visita foi organizada pelas equipes de Humanização e Cuidados Paliativos do hospital, com apoio da ACCEB, Casa Ronald McDonald e do Departamento de Responsabilidade Social do clube. Kauã chegou ao estádio de ambulância, acompanhado por profissionais de saúde, e foi recebido por dirigentes, jogadores e o mascote Lobo Mau. Ele conheceu os principais espaços da Curuzu, como vestiários, sala de troféus, hotel e gramado, onde acompanhou o treino da equipe. torcedor Alex Ribeiro / Agência Pará Alex Ribeiro / Agência Pará Alex Ribeiro / Agência Pará A mãe do jovem, Joelma Rosa, contou que a paixão pelo Paysandu começou com o avô paterno. “Sempre que vínhamos a Belém e passávamos em frente à Curuzu, ele dizia que queria conhecer por dentro. Hoje o sonho se realizou”, disse emocionada. Kauã foi diagnosticado em 2018 com linfoma linfoblástico T, um câncer raro e agressivo. Após período de remissão, a doença voltou em fevereiro deste ano. Segundo o médico paliativista Thiago Gama, o adolescente entrou recentemente na fase final da doença, quando não há mais tratamentos que alterem o curso clínico. “Cuidados paliativos não são sobre morte, são sobre vida. Realizar um sonho traz alívio, dignidade e felicidade ao paciente e à família”, explicou. VEJA MAIS Sino marca a vitória de 51 crianças contra o câncer no hospital oncológico infantil Octávio Lobo O 51º paciente a receber alta e a tocar o Sino da Vitória foi Mikael. E sempre que isso acontece, o hospital vive um momento de festa e celebração da vida. Mestre Damasceno terá dois velórios; em Belém e Salvaterra; saiba os detalhes Paciente oncológico, o mestre faleceu na madrugada desta terça (26) em Belém, aos 71 anos de idade, consternando admiradores de sua arte. Ele será sepultado nesta quinta (28) Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário O Paysandu destacou a importância da ação. “É um privilégio proporcionar momentos de alegria, como este, dedicado ao torcedor Kauã. A responsabilidade social é prioridade e vai além do futebol”, afirmou o vice-presidente do clube, Diego Moura. Para os profissionais que acompanharam a visita, a experiência reforça a importância do cuidado integral. “Cuidar também é proporcionar afeto, dignidade e alegria, mesmo em meio à finitude”, disse o psicólogo Thiago Pinheiro. O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo é referência na região amazônica para tratamento de câncer infantojuvenil e atualmente atende mais de 1.300 pacientes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Torcedor de 14 anos realiza sonho e visita a Curuzu em meio ao tratamento oncológico Em cuidados paliativos no Hospital Oncológico Infantil, Márcio Kauã Rosa conheceu o estádio do Paysandu, jogadores e ídolos que acompanhava pela TV 26.09.25 16h46 VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 Futebol Paysandu vai recorrer da decisão que o obriga a pagar multa milionária por atrasos salariais A multa superior a R$ 1,5 milhão foi aplicada a atrasos salariais ocorridos em 2024 26.09.25 15h25 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18