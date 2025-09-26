Torcedor de 14 anos realiza sonho e visita a Curuzu em meio ao tratamento oncológico

O adolescente Márcio Kauã Rosa de Jesus, de 14 anos, paciente oncológico em cuidados paliativos no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol), realizou nesta sexta-feira (26) o sonho de conhecer o Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, casa do Paysandu.

A visita foi organizada pelas equipes de Humanização e Cuidados Paliativos do hospital, com apoio da ACCEB, Casa Ronald McDonald e do Departamento de Responsabilidade Social do clube. Kauã chegou ao estádio de ambulância, acompanhado por profissionais de saúde, e foi recebido por dirigentes, jogadores e o mascote Lobo Mau. Ele conheceu os principais espaços da Curuzu, como vestiários, sala de troféus, hotel e gramado, onde acompanhou o treino da equipe.

Alex Ribeiro / Agência Pará

A mãe do jovem, Joelma Rosa, contou que a paixão pelo Paysandu começou com o avô paterno. “Sempre que vínhamos a Belém e passávamos em frente à Curuzu, ele dizia que queria conhecer por dentro. Hoje o sonho se realizou”, disse emocionada.

Kauã foi diagnosticado em 2018 com linfoma linfoblástico T, um câncer raro e agressivo. Após período de remissão, a doença voltou em fevereiro deste ano. Segundo o médico paliativista Thiago Gama, o adolescente entrou recentemente na fase final da doença, quando não há mais tratamentos que alterem o curso clínico. “Cuidados paliativos não são sobre morte, são sobre vida. Realizar um sonho traz alívio, dignidade e felicidade ao paciente e à família”, explicou.

O Paysandu destacou a importância da ação. “É um privilégio proporcionar momentos de alegria, como este, dedicado ao torcedor Kauã. A responsabilidade social é prioridade e vai além do futebol”, afirmou o vice-presidente do clube, Diego Moura.

Para os profissionais que acompanharam a visita, a experiência reforça a importância do cuidado integral. “Cuidar também é proporcionar afeto, dignidade e alegria, mesmo em meio à finitude”, disse o psicólogo Thiago Pinheiro.

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo é referência na região amazônica para tratamento de câncer infantojuvenil e atualmente atende mais de 1.300 pacientes.