Técnico Hélio dos Anjos confirma negociação com o Paysandu para a sequência da Série C

Após a saída do técnico Marquinhos Santos, a diretoria do Paysandu busca a contratação de um substituto e a “bola da vez” é Hélio dos Anjos, velho conhecido do futebol paraense e o preferido da torcida. O clube está negociando com o Hélio dos Anjos, mas a conversa segue com o agente do treinador. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Maurício Ettinger e pelo próprio técnico.

Em um breve contato com a equipe de esportes de O Liberal, Hélio dos Anjos afirmou que existe uma negociação com o Paysandu, que pode encaminhar a sua terceira passagem pelo clube alviceleste na carreira.

“Existe sim a negociação. Estão conversando com o meu agente, mas eu ainda não fui informado de nada ainda”, disse.

Hélio dos Anjos, de 65 anos, é rodado no futebol nacional e com experiência internacional. Na atual temporada já negociou uma possível volta ao Paysandu e também com o Remo, mas um pré-contrato assinado com um clube da árabe, inviabilizou o retorno a Belém, porém, a negociação com a equipe de fora do país não vingou e ele se encontra livre no mercado.

O técnico já treinou o Paysandu nas temporadas 2022, quando o clube paraense estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Hélio dos Anjos retornou ao Papão em 2019, para a disputa da Série C e permaneceu para a temporada 2020, porém foi dispensado pelo clube alviceleste. Antes de ter comandando o Papão, Hélio dos Anjos foi técnico do Remo na temporada de 1995 e conquistou o título do campeonato Paraense.