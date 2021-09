Ex-treinador do Paysandu, Hélio dos Anjos acompanha jogo do Remo no Baenão

O ex-técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, esteve nas cabines de imprensa acompanhando a partida entre Remo e Náutico, pela 26ª rodada da Série B. O treinador, recém-contratado pelo Timbu, ainda não pode estar na beira do gramado comandando a equipe por questões burocráticas.

Hélio, que teve uma breve passagem pelo Remo, em 1995, carrega um "tabu" quando enfrentou o Leão Azul. Nunca o treinador perdeu quando jogou contra o Remo. A sina já dura, pelo menos, 12 jogos.

Remo e Náutico disputam um lugar no meio da tabela da Segundona. A equipe paraense está na 11ª posição com 33 pontos, enquanto o Náutico está na 9ª colocação, com 35 pontos. A partida tem transmissão lance a lance pelo Oliberal.com