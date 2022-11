Técnico do Paysandu sobre empate contra o Vila Nova: 'Catimbaram bastante'

O técnico do Paysandu, Mácio Fernandes, comentou sobre o empate contra o Vila Nova, no jogo de ida da final da Copa Verde. Após a partida, o comandante avaliou o que se passou em campo e atribuiu boa parte do duelo mais amarrado à experiência do Tigre, que tem a chance de decidir contra o Papão no próximo sábado (19), às 19h, no Serra Dourada, em Goiânia.

"Tivemos o melhor momento nosso nos 15 minutos iniciais, com chances de fazer o gol e não fizemos. [O Vila Nova] é um time malandro, experiente, catimbaram bastante, até esfriarem os ânimos. Aí ficou o jogo para eles até a expulsão do Leandro [Silva]", disse Márcio.

VEJA MAIS

O comandante bicolor apontou que a postura do Vila deve ser diferente como mandante. Isso, segundo o técnico, será positivo para o Paysandu, que terá mais espaços para atacar que no primeiro duelo:

"Eles não pressionaram [depois da expulsão], mas ficamos sem força. Ficamos dependendo de bola parada. O Wagner foi muito malandro no lance, não houve nada. Acredito que [na volta] vai sair mais. Vão jogar em casa, vão sair mais, e vai nos proporciona uma condição boa para atacar também. Temos jogadores rápidos", concluiu.

Acompanhe a cobertura completa de Vila Nova e Paysandu pelo O Liberal, além do Lance a Lance da partida no portal OLiberal.com.