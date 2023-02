Técnico do Paysandu fala de Neymar e relembra início da carreira do jogador: ‘ganhava uma mixaria’

Camisa 10 da Seleção Brasileira, o atacante Neymar foi tema de entrevista coletiva do técnico do Paysandu, Márcio Fernandes. O treinador, que já trabalhou com o atleta quando esteve à frente das categorias de base do Santos, relembrou o momento em que "lançou" o jogador para o mundo, na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2008. Segundo ele, a inscrição de Neymar do torneio quebrou etapas impostas pela própria diretoria santista.

"Eu levei o Neymar com 15 anos para a Copinha. À princípio, a diretoria não queria que eu levasse ele. Quando chegou no final do torneio, o presidente do Santos me cobrou o fato de eu não ter levado ele antes. Se a gente não tivesse quebrado etapas, ele nem seria jogador do Santos", disse Márcio.

Apesar de entender que etapas são necessárias para a formação de atletas, Fernandes disse que Neymar, por ser um jogador especial, precisou quebrar estágios de preparação naturalmente. Tudo, segundo o treinador do Paysandu, acabou sendo acelerado nos anos seguintes quando, na opinião dele, Neymar se tornou um "superstar".

"Hoje o Neymar é o que é e muita coisa mudou. Me lembro que, anos depois dele ter subido ao profissional, o Neymar foi lá no Red Bull (clube que Márcio treinava no futebol paulista) gravar uma propaganda. Ele recebeu R$ 500 mil para tomar algo num copo, por dois segundos. Quando treinava ele, ainda jovem, ganhava uma mixaria", finalizou Márcio.