PSG confirma que Neymar está com lesão ligamentar e atacante não tem data para retornar aos gramados

O Paris Saint-Germain divulgou, na última terça-feira (21), um boletim médico sobre Neymar Jr, que sofreu uma nova lesão no tornozelo direito no último jogo do PSG contra o Lille, pelo Campeonato Francês. Segundo o clube parisiense, o jogador foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no tornozelo direito, a mesma lesão que sofreu durante a Copa do Catar.

No comunicado, o PSG não deu uma data para o camisa 10 do time retornar aos gramados.

“Novos exames realizados nesta terça confirmaram a torção de tornozelo de Neymar Jr., com dano causado aos ligamentos. Um novo exame será realizado no início da semana que vem”, declarou o clube no comunicado.

A lesão deve fazer com que Neymar fique de fora do jogo de volta das oitavas de final da Champions League contra o Bayern de Munique, que deve acontecer na Alemanha no dia 8 de março. No jogo em casa os franceses perderam por 1x0 para o clube alemão, e agora têm que ganhar para se classificarem para as quartas de final.

Neymar, que é uma das principais peças do time francês, sofreu a mesma lesão durante a Copa do Mundo do Catar. Na época, o jogador ficou de fora de dois jogos e só voltou nas oitavas de final contra a Coréia.