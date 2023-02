Neymar deve desfalcar PSG em jogo contra o Bayern pela Champions League, diz jornal

O atacante Neymar deve passar por novos exames no tornozelo direito, depois da lesão sofrida na partida contra o Lile, pelo Campeonato Francês. A expectativa do Paris Saint Germain é que o craque fique de fora da partida de volta pelas oitavas de final da Champions League, contra a equipe do Bayern de Munique, no dia 8 de março, conforme divulgou o jornal francês "Le Parisien".

De acordo com o noticiário, uma fonte ligada ao clube informou nesta segunda-feira (20) que a estimativa de recuperação dada pelo PSG é que o camisa 10 leve de três a quatro semanas para se recuperar totalmente do machucado.

Logo após o jogo contra o Lile, um exame inicial descartou fratura, mas o departamento médico do clube estaria preocupado com a possibilidade do jogador ter sofrido alguma lesão no ligamento. Caso a suspeita se confirme, ele fica de fora da decisão contra o Bayern.

Neymar é uma das peças centrais do time na tentativa de reverter a derrota sofrida no jogo de ida, por 1 a 0, em pleno Parque dos Príncipes. Para o segundo duelo, o PSG precisa vencer por no mínimo um gol de diferença, forçando assim a prorrogação na casa do adversário.