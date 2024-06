Série B: Paysandu visita a Chapecoense em busca de vitória para se afastar da zona de rebaixamento

O Paysandu encara mais um desafio na Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo (23/6), dessa vez contra a Chapecoense, em partida válida pela 12ª rodada da competição. A bola rola na Arena Condá, em Chapecó (SC), e o visitante Papão busca uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

A equipe bicolor atualmente está na 16ª posição na classificação da Série B, com 12 pontos contabilizados. Sendo assim, novamente o Papão se vê “batendo a porta” da zona de rebaixamento, sendo a primeira equipe fora do Z-4.

O técnico Hélio dos Anjos terá alguns desfalques na partida, mas deve contar com a maior parte do elenco principal do Papão. Entre os desfalques estão: Robinho, que está com uma lesão muscular na coxa direita; Luan Freitas, que sentiu a lombar durante os treinos; e Biel, que está com dores na coxa esquerda. Além deles, Lucas Maia também fica de fora da partida após ter recebido um terceiro cartão amarelo na 11ª rodada e terá que cumprir suspensão.

Apesar das baixas, o professor Dos Anjos terá de volta Jean Dias, que cumpriu suspensão na última partida, deve voltar ao gramado, assim como Juninho, que havia sentido dores no quadril esquerdo na partida contra o CRB, mas foi liberado pelo departamento médico.

Esta é a primeira partida entre Paysandu e Chapecoense depois de 11 anos, já que a última vez em que as equipes se encontraram foi na Série B de 2013, quando disputaram dois jogos. Na oportunidade, a Chape levou a melhor no primeiro jogo, enquanto o Papão venceu o segundo, o que leva as equipes a um empate em retrospecto.

Chapecoense de olho na parte de cima da tabela

Ocupando a 12ª colocação na classificação da Série B, com 14 pontos, a Chapecoense busca a vitória em cima do rival paraense para tentar uma guinada para chegar ao G-8 da Segundona. Recentemente a equipe integrou novas peças ao elenco, encaminhando quatro contratações para reforçar a disputa nas posições de centroavante, lateral-esquerdo, meia-atacante e zagueiro.

A partida entre Chapecoense e Paysandu terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com, e transmissão na Rádio Liberal+.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série B

Chapecoense x Paysandu

Data: domingo (23/6)

Hora: 16h

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves da Silva

Assistentes: Fernanda Kruger (FIFA) e Andrey Luiz de Freitas

Chapecoense: Cavichioli, Marcelinho, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Mancha, Foguinho, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto, Thomás, Marcinho e Mário Sérgio.

Técnico: Umberto Louzer.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Wanderson, Bryan, Kevyn, João Vieira, Wesley Fraga, Juninho, Edinho, Nicolas e Esli García.

Técnico: Hélio dos Anjos.