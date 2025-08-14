Série B: Paysandu aposta no bom desempenho como visitante para sair do Z4 Embora tenha perdido a invencibilidade de nove partidas ao cair em casa para o Vila Nova, o Papão mostra evolução quando o assunto é jogo fora de casa Luiz Guillherme Ramos 14.08.25 19h04 A goleada por 5 a 2 sobre o Coritiba foi o melhor resultado fora de casa nesta Série B. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu enfrentará a Chapecoense-SC fora de casa pela Série B neste domingo e mantém um bom retrospecto recente como visitante. Nas últimas quatro rodadas disputadas longe de Belém, o Papão pontuou em todas: venceu o Coritiba em Curitiba e empatou com o Amazonas em Manaus, com o Avaí em Florianópolis e com o Athletico Paranaense em Curitiba. Mesmo com a derrota em casa na última rodada, o Papão quer se apegar ao bom desempenho fora para respirar na competição e, quem sabe, sair do temido Z4. Embora tenha perdido a invencibilidade de nove partidas ao cair em casa para o Vila Nova, o Papão vem mostrando evolução nos jogos como visitante. No total, já são cinco partidas sem perder longe de Belém, começando, curiosamente, no Re-Pa da 13ª rodada, quando os times se enfrentaram no Mangueirão, mas com mando de campo azulino. Após vencer o clássico por 1 a 0, o Paysandu manteve a postura e agora busca reeditar o bom desempenho, conquistando um, ou até três pontos. VEJA MAIS Vitórias de Remo e Paysandu podem favorecer os dois na tabela da Série B Mesmo em lados opostos na Segundona, rivais paraenses podem se ajudar indiretamente e ganhar posições na tabela Técnico do Paysandu passa por cirurgia e não comanda o Papão diante da Chape Claudinei Oliveira teve dores abdominais, passou por exames e fará a cirurgia nesta sexta-feira (15) Lesões tiram Rossi de 50% das partidas do Paysandu na Série B Atacante soma 12 gols e seis assistências no ano, mas tem convivido com problemas físicos recorrentes nas últimas temporadas. Depois do clássico, o Papão jogou com o Avaí pela 15ª rodada e empatou em 0 a 0. Em seguida, pela 17ª rodada, aplicou uma sonora goleada de 5 a 2 no Coritiba, em pleno estádio Couto Pereira, que liderava a Série B. O resultado acabou tirando o Coritiba do topo, cedendo a liderança ao Goiás, que desde então se mantém na primeira colocação, com 41 pontos. Logo após o confronto com o Coxa, o Paysandu viajou para o norte do Brasil, enfrentando o Amazonas, onde conquistou um ponto ao empatar em 1 a 1. O último resultado satisfatório fora de Belém ocorreu na 20ª rodada, quando repetiu o placar, agora contra o Athletico Paranaense. A queda no rendimento aconteceu justamente ao retornar à Curuzu, onde apresentou um futebol aquém do esperado, resultado que marcou a primeira derrota do time sob o comando de Claudinei Oliveira. 