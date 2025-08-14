Capa Jornal Amazônia
Paysandu

Série B: Paysandu aposta no bom desempenho como visitante para sair do Z4

Embora tenha perdido a invencibilidade de nove partidas ao cair em casa para o Vila Nova, o Papão mostra evolução quando o assunto é jogo fora de casa

Luiz Guillherme Ramos
fonte

A goleada por 5 a 2 sobre o Coritiba foi o melhor resultado fora de casa nesta Série B. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu enfrentará a Chapecoense-SC fora de casa pela Série B neste domingo e mantém um bom retrospecto recente como visitante. Nas últimas quatro rodadas disputadas longe de Belém, o Papão pontuou em todas: venceu o Coritiba em Curitiba e empatou com o Amazonas em Manaus, com o Avaí em Florianópolis e com o Athletico Paranaense em Curitiba. Mesmo com a derrota em casa na última rodada, o Papão quer se apegar ao bom desempenho fora para respirar na competição e, quem sabe, sair do temido Z4.

Embora tenha perdido a invencibilidade de nove partidas ao cair em casa para o Vila Nova, o Papão vem mostrando evolução nos jogos como visitante. No total, já são cinco partidas sem perder longe de Belém, começando, curiosamente, no Re-Pa da 13ª rodada, quando os times se enfrentaram no Mangueirão, mas com mando de campo azulino. Após vencer o clássico por 1 a 0, o Paysandu manteve a postura e agora busca reeditar o bom desempenho, conquistando um, ou até três pontos.

Depois do clássico, o Papão jogou com o Avaí pela 15ª rodada e empatou em 0 a 0. Em seguida, pela 17ª rodada, aplicou uma sonora goleada de 5 a 2 no Coritiba, em pleno estádio Couto Pereira, que liderava a Série B. O resultado acabou tirando o Coritiba do topo, cedendo a liderança ao Goiás, que desde então se mantém na primeira colocação, com 41 pontos.

Logo após o confronto com o Coxa, o Paysandu viajou para o norte do Brasil, enfrentando o Amazonas, onde conquistou um ponto ao empatar em 1 a 1. O último resultado satisfatório fora de Belém ocorreu na 20ª rodada, quando repetiu o placar, agora contra o Athletico Paranaense. A queda no rendimento aconteceu justamente ao retornar à Curuzu, onde apresentou um futebol aquém do esperado, resultado que marcou a primeira derrota do time sob o comando de Claudinei Oliveira.

