Reviravolta: negociação com Avaí 'mela', e Diego Matos é reintegrado ao elenco do Paysandu

Diego Matos não vai mais deixar o Paysandu - pelo menos não agora. O lateral-esquerdo tinha negociação com o Avaí se arrastando pelas últimas semanas e a saída era dada como iminente pelo presidente bicolor até a quinta-feira (17), mas o clube catarinense desistiu do negócio. Desta forma, Diego Matos volta a ser integrado ao elenco alviceleste na Série C do Brasileiro.

Como o contrato não chegou a ser rompido e ele está inscrito no Brasileiro, é possível que seja relacionado para a partida deste sábado (19), contra o Volta Redonda.

"Depende do treinador, mas acho que vai [para o jogo]", confirmou Maurício Ettinger a OLiberal.com.

Diego Matos tem 24 anos e a saída era fruto do desejo de ter mais oportunidades no time titular. Nos últimos anos o jovem paraense dividiu a posição com Bruno Collaço, que que se manteve por mais tempo na onzena inicial. Matos acumula 59 jogos e dois gols. Pela temporada 2021 já foram 10 partidas.