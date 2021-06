Técnico do Paysandu projeta retomada na Série C e mira Volta Redonda

Vinícius Eutrópio viveu sua primeira semana de ‘paz’ no Paysandu desde que foi contratado. O técnico chegou em meio a um turbilhão de problemas e do fraco desempenho do time ainda no estadual, viu a fraca atuação bicolor contra o Botafogo-PB, mas a boa vitória diante do Jacuipense deu sinais de retomada na Série C. A meta, agora, é manter os bons ares.

“A próxima partida sempre é mais difícil. Conseguimos ganhar bem o Jacuipense, mas passou, tiramos proveito, há muito a fazer. E agora temos o Volta Redonda, que é um adversário forte, líder da chave e está acostumado a jogar o Carioca, um campeonato estadual forte. Então será mais difícil e precisamos estar com o nível de atenção mais elevado”, frisou.

O comandante bicolor tem a missão de dar padrão tático e manter o time em regularidade no Brasileiro, dentro da perspectiva de lutar pelo acesso à Série B. Ele confia que o começo oscilante pode ficar para trás.

“Acho que é muito equilibrado o grupo A, como a gente viu o Santa Cruz, que tem história de competitividade do título. São apenas três jogos [disputados], mas são importantes, é necessário largar bem. Manaus e Volta estrearam com derrota, mas conseguiram se recuperar. Por isso precisamos ter uma regularidade e vamos buscar isso”, reforçou Eutrópio.

O próximo desafio do Papão é diante do Volta Redonda, a partir das 17h deste sábado (19), na Curuzu. O Papão deve ir a campo com formação similar a que venceu o Jaucuipense na Bahia.

“A tendência é essa. O time jogou bem. Cada jogo aprende mais e se desenvolve, então a tendência é que mantenha o time”, adiantou o técnico.

O confronto, válido pela 4ª rodada da Série C, será acompanhado lance a lance por OLiberal.com.