Entradas e saídas: presidente do Paysandu enumera prioridades no mercado

O elenco do Paysandu ainda sofrerá alterações nos próximos dias. Em conversa com OLiberal.com, o presidente Maurício Ettinger confirmou quais posições são prioritárias no radar alviceleste e quantos jogadores ainda devem deixar o clube.

"Ainda vamos contratar um zagueiro, um meia e um centroavante, além de um lateral-esquerdo para repor a saída do Diego Matos", enumerou o mandatário bicolor.

Fora a análise do desempenho do time do time na Série C, as contratações também são fruto da necessidade, já que o Papão perdeu peças recentemente.

"O Gabriel Barbosa teve que sair a pedido do Palmeiras e o Diego Matos vai para o Avaí. Igor Goularte já assinou a rescisão e o Elyeser deve dar baixa no BID ainda hoje", explicou Maurício Ettinger.

"Enquanto isso, o Bruno Paulista pode ser uma opção na lateral-esquerda também. Ele faz o setor caso seja necessário, já fez em outros clubes", completou.

Além da saída dos quatro nomes já citados, mais ainda estão por vir.

"Ainda estamos negociando, mas uns três jogadores ainda devem ser dispensados. Não posso citar os nomes no momento", concluiu o presidente do Paysandu.

Fora as dispensas, Ettinger confirmou que o volante Matheus Lopes, que vinha treinando com o time profissional desde janeiro, foi reintegrado ao Sub-20.