Paysandu oficializa a saída de atacante Igor Goularte

O Paysandu anunciou, nesta quinta-feira (17), a saída do atacante Igor Goularte. A rescisão faz parte de um processo de reformulação pelo qual o time bicolor está passando para a Série C.

"O Paysandu Sport Club informa que, a partir desta quinta-feira (17), o atleta Igor Goularte não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. O contrato do atacante foi rescindido em comum acordo entre as partes. O clube agradece ao jogador pelos seus serviços prestados", informou o clube.

Histórico no Papão

Com 24 anos, Igor Goularte atuou em 15 partidas e marcou dois gols. Antes do Paysandu, ele estava Novorizontino-SP. O jogador carioca não conseguiu se firmar no alviceleste, mas ajudou o clube na conquista do Parazão 2021. Ele foi autor de um dos gols na decisão contra a Tuna, vencida pelo Paysandu por 4 a 1.