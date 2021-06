Os primeiros da lista! Atacante e volante são dispensados pelo Paysandu

A semana do Paysandu não está nada fácil. O Papão perdeu dentro de casa para o Botafogo-PB, a torcida realizou protesto em frente à Sede social e algumas dispensas irão ocorrer. O atacante Igor Goularte e o volante Elyeser são os primeiros da lista de jogadores que não fazem mais parte do elenco bicolor.

Outros atletas serão desligados do clube e anunciados pelo Paysandu nos próximos dias. As informações de bastidores é que mais dois outros três atletas também entrem nessa lista de dispensados do Papão.

Em conversa com a equipe de OLiberal, o presidente do Paysandu, Mauricio Ettinger, não confirma os nomes, mas garante que os jogadores dispensados serão anunciados gradativamente nos próximos dias.

"Vamos dispensar alguns atletas e ir anunciando durante a semana", afirmou, Ettinger.

Igor Goularte, de 24 anos, atuou em 15 partidas com a camisa do Paysandu e marcou dois gols. Antes do Paysandu, ele estava atuando pelo Novorizontino-SP. O carioca nunca conseguiu se firmar no Papão, mas ajudou o clube alviceleste na conquista do Parzão 2021 marcando um dos gols na decisão contra a Tuna, vencida pelo Paysandu por 4 a 1.

Elyeser é natural de Abaetetuba (PA) (Jorge Luis Totti/ Paysandu)

O volante paraense Elyeser, de 30 anos, chegou ao Paysandu após passagem pelo Figueirense-SC. Com a camisa bicolor nunca conseguiu se firmar na equipe como titular e deixou o Papão com 11 jogos disputados e um gol marcado. Na carreira passou pelo Botafogo-PB, CSAl-AL, Guarani-SP, Paraná-PR, Goiás-GO e Coritiba-PR.